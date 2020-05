Wie weleens heeft overwogen een 3d-printer te kopen of iemand erover heeft horen praten, kan eigenlijk niet om twee namen heen: Creality en Prusa. Laatstgenoemde is sinds 2012 actief en het is je moeilijk voor te stellen dat Creality dit jaar pas zijn zesde verjaardag viert. Met name de Ender-3 is een bijzonder populaire printer voor als je budget niet gigantisch is. De Ender-3 kost ongeveer 150 tot 200 euro, stukken minder dan de pakweg 800 of 900 euro van een Prusa. Daar is met de Prusa Mini overigens verandering in gekomen, want die kost nog maar 350 euro.

De Ender-3 is echter niet het enige model uit Creality's productgamma. Het bedrijf heeft ook grotere en duurdere printers, en de nieuwste printer in het iets duurdere segment is de CR-6 SE. Hij is nog niet verkrijgbaar en anders dan we gewend zijn, is de printer geïntroduceerd via een kickstarter, vooral om feedback van backers te verzamelen en daarmee het product te verbeteren. Vooralsnog kost de printer pakweg 350 euro en zit dan net onder het niveau van een Prusa Mini, en wat boven de aangekondigde Ender-3 V2, die tussen de 250 en 300 euro gaat kosten.

We hebben van Creality een CR-6 SE ontvangen om te testen. We zullen zien wat deze 'verjaardagsprinter' volgens Creality zo speciaal maakt en hoe de printkwaliteit is. Dat doen we voornamelijk aan de hand van praktijktests. We kijken vooral naar een vergelijking met een Ender-3, deels omdat dit een zeer populaire printer van hetzelfde bedrijf is en deels omdat deze printer tijdens de quarantaine thuis beschikbaar was.