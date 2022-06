Take-Two stelt Kerbal Space Program 2 opnieuw uit en brengt het pas in 2022 uit

Take-Two heeft de release van zijn game Kerbal Space Program 2 opnieuw uitgesteld. Het spel, dat eigenlijk deze lente had moeten verschijnen, zal pas uitkomen in 2022. De ontwikkelaar wil dat het spel betrouwbaar werkt met de release.

Take-Two meldt niet wat de nieuwe functies zijn, maar zegt wel dat het die op een manier wil inbouwen dat Kerbal Space Program 2 een basis biedt voor modders die meer dan tien jaar kan bestaan. Deze winter wil de ontwikkelaar van Take-Two meer bekend maken over nieuwe functies in een aparte video.

Take-Two kondigde Kerbal Space Program 2 vorig jaar aan en zei toen dat het spel in de lente van 2020 voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One zou verschijnen. Daarna werd duidelijk dat het ruimtevaartspel in het fiscale jaar 2021 uitkomt, dat 1 april 2020 begint en eind maart 2021 eindigt.

De eerste versie van Kerbal Space Program werd gemaakt door de studio Squad. Dat spel verscheen in 2015 en er zijn inmiddels meer dan 3,5 miljoen exemplaren van verkocht. Deel 2 is uitgebreider, bevat een nieuwe interface, maakt interstellaire reizen mogelijk en krijgt ondersteuning voor multiplayer, zo is de belofte.

