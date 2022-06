Take-Two wil Codemasters overnemen voor 817 miljoen euro

Uitgever Take-Two heeft interesse om ontwikkelaar Codemasters over te nemen. De uitgever zou zo'n 900 miljoen euro overhebben voor de maker van Formula 1 en DiRT. Er ligt een vrijblijvend aanbod op tafel, waar Codemasters achter staat.

Codemasters bevestigt aan verschillende media dat het in gesprek is met het Amerikaanse Take-Two. Eerder verscheen al een overnamebod online. Take-Two zou in totaal zo'n 739 miljoen pond of 817 miljoen euro overhebben voor Codemasters. De overname zou voor ongeveerde een derde met cash betaald worden en voor de rest met Take-Two-aandelen.

Het bod van Take-Two is vrijblijvend, bevestigt de uitgever. Wel zegt Codemasters in een reactie dat het het bod wil accepteren als Take-Two dat officieel maakt. De Raad van Bestuur van Codemasters zal dat aanraden aan de aandeelhouders.

Het bedrijf zegt tegen VideoGamesChronicle dat het denkt dat de twee bedrijven elkaar goed aanvullen, met name in het racing-genre. Codemasters is vooral bekend als maker van racegames als Formula 1, Colin McRae Rally en DiRT. Take Two is de uitgever achter het label 2K, dat veel sportgames uitgeeft. Het bedrijf zegt dat 'de wereldwijde distributie van Take-Two en het uitgeven, ontwikkelen en marketen door 2K veel kan toevoegen aan Codemasters'.