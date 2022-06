EU-Commissie wil dat techbedrijven samenwerken om coronaoplichting aan te pakken

De Europese Commissie wil dat techbedrijven meer samenwerken en meer data met elkaar gaan delen om fraude tijdens de coronacrisis te voorkomen. Volgens de EC pakken criminelen de tweede golf van het virus aan om bijvoorbeeld niet-werkende producten te verkopen of om data te stelen.

De oproep komt specifiek van Eurocommissaris Didier Reynders. Hij roept grote techbedrijven en e-commerceplatformen op goed op te letten op criminaliteit waarbij misbruik wordt gemaakt van de coronacrisis. Zo zijn er criminelen die valse producten verkopen die zogenaamd helpen met bestrijding van het virus, maar niet werken zoals ze bedoeld zijn. In sommige gevallen wordt ook van de crisis misbruik gemaakt om dan bijvoorbeeld inloggegevens te stelen van klanten.

Reynders verwijst naar het begin van de pandemie. Tijdens de eerste golf begonnen criminelen toen ook al misbruik van de crisis te maken. "Uit ervaring weten we dat oplichters de pandemie als aanleiding gebruiken om Europese consumenten op te lichten", zegt de Eurocommissaris. Tijdens de tweede golf, die momenteel niet in alleen Nederland maar in alle Europese landen huishoudt, zou dat opnieuw het geval zijn. Reynders noemt daar overigens geen concrete voorbeelden of cijfers bij.

De politicus roept techbedrijven op meer samen te werken om de scams tegen te gaan. Hij wil bijvoorbeeld dat ze informatie delen om trends te signaleren of websites te herkennen waar fraude op voorkomt. Reynders heeft daarvoor vrijdag gesproken met grote techbedrijven, waaronder Google en Facebook, maar ook AliBaba en Rakuten.

De Eurocommissaris sprak in maart ook al met die partijen over precies hetzelfde onderwerp. Sindsdien zouden de websites volgens de EC al honderden miljoen websites en advertenties offline hebben gehaald.