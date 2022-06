Eurocommissaris claimt dat Europese Commissie techgiganten kan opsplitsen

De Europese Commissie heeft de macht en de middelen om techgiganten op te splitsen, zegt verantwoordelijke Eurocommissaris Margrethe Vestager. De stap zou wel lange juridische procedures opleveren.

Vestager wijst erop dat opsplitsing niet de enige oplossing zou zijn, schrijft Bloomberg op basis van haar woorden in een commissie van het Europees Parlement dinsdag. "We hebben geen concurrentiezaken gehad waardoor we zouden kunnen denken dat het de enige remedie is en het juiste om te doen", aldus de Eurocommissaris.

Zij benadrukt dat de Europese Commissie wel de macht en middelen heeft om een opsplitsing te forceren, maar denkt dat het langdurige juridische procedures kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat Vestager begint over het opsplitsen van techgiganten. Zij sprak daar vorige maand ook al over.

Ook in de Amerikaanse politiek is een mogelijke opsplitsing van grote techbedrijven in de afgelopen jaren op de agenda gekomen. Er zijn echter nog geen concrete stappen genomen om dat te doen. Wel zijn techgiganten vaker onderwerp van onderzoek. Daarbij gaat het onder meer om Facebook, Google, Amazon en Apple.