Amerikaanse staten klagen Google aan voor 'monopolistisch machtsmisbruik'

Google heeft op een onrechtmatige manier een monopoliepositie verworven waardoor concurrenten geen grip op de markt kunnen krijgen, stellen 38 procureurs-generaal van evenzoveel Amerikaanse staten. De staten willen dat Google de illegale activiteiten stopt.

De procureurs-generaal noemen in hun gezamenlijke aanklacht drie vormen van concurrentiebeperkend gedrag dat Google zou vertonen. Bij de eerste manier maakt Google volgens de staten misbruik van zijn 'gigantische financiële middelen' om het aantal consumenten dat toegang heeft tot Google-concurrenten, te beperken. De staten noemen het voorbeeld van Apple, dat jaarlijks acht tot twaalf miljard dollar van Google ontvangt om de Google-zoekmachine de standaard zoekmachine te laten zijn op Apple-apparaten. Google zou bij Android-apparaten zoekmachineconcurrenten dwarsbomen via beperkende contracten met verkopers van Android-telefoons. Bij andere apparaten, zoals spraakassistenten en aan internet verbonden auto's, zou Google studeren op vergelijkbare strategieën.

De tweede vorm gaat over Googles Search Ads 360-dienst, een zoekmachinemarketingtool die adverteerders zou beloven om op een neutrale manier de capaciteiten en prestaties van Googles zoekmachineadvertenties te vergelijken met die van concurrenten. In de werkelijkheid zou SA360 zijn ontworpen om zeer beperkt te kunnen werken met concurrerende zoekmachines, stellen de procureurs-generaal.

In de laatste vorm beperkt Google volgens de aanklagers diensten die in bepaalde markten met Google concurreren. De aanklagers noemen het voorbeeld van een online reisbureau waar bezoekers een reis kunnen boeken zonder Google te hoeven gebruiken. Google zou consumenten beperken in het vinden van deze website, omdat dergelijke websites de monopolieposititie van Google zouden bedreigen. Enerzijds zouden deze succesvolle websites samenwerkingsverbanden aan kunnen gaan met concurrerende zoekmachines, wat ten nadele van Google zou zijn. Aan de andere kant zou Google ook in zo'n markt actief kunnen zijn en niet willen dat er in die markt concurrenten zijn. Google heeft bijvoorbeeld Flights, een dienst waarbij consumenten tickets kunnen boeken bij vliegmaatschappijen.

Met de aanklacht vragen de staten dat de rechtbank Google dwingt te stoppen met de vermeende illegale activiteiten 'en een competitieve markt te herstellen'. De staten willen daarnaast dat Google alle voordelen die het bedrijf heeft behaald door het vermeend concurrentiebeperkende gedrag terugdraait. De staten noemen daarbij het afstoten van bedrijfsonderdelen 'waar passend'. Met de aanklacht hopen de staten dat 'competitiviteit terugkeert naar de markt' wat ten gunste van consumenten zou zijn, onder meer op het gebied van kwaliteit en privacybescherming.

De aanklacht van de 39 staten is de derde keer sinds oktober dat Google wordt aangeklaagd door een Amerikaanse overheid. Woensdag maakten tien staten bekend Google aan te klagen voor meerdere concurrentiebeperkende overtredingen. In oktober klaagde het Amerikaanse ministerie van Justitie Google aan voor misbruik van diens monopoliepositie. Google heeft de aantijgingen altijd ontkend. Ook over de aanklacht van donderdag zegt het bedrijf dat klanten altijd voor concurrenten kunnen kiezen en dat de gevraagde aanpassingen negatief zouden uitpakken voor Amerikaanse gebruikers.