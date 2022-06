'Google ontwikkelde strategie om Europese regelgeving te dwarsbomen'

Google zou een strategie hebben ontwikkeld om in Europa harder te lobbyen tegen overheidsregulering. Het bedrijf wil daarbij specifiek optreden tegen Eurocommissaris Thierry Breton, blijkt uit een intern document dat de Financial Times in handen heeft.

Google zou volgens de Financial Times een 'agressieve campagne plannen' tegen de Franse Eurocommissaris en andere Europese politici. In twee maanden wilde Google de 'onredelijke beperkingen' op het verdienmodel terugdraaien en 'het politieke narratief' veranderen. Het document verwijst specifiek naar de Digital Services Act, een Europees plan om verschillende problemen bij grote techbedrijven op te lossen zoals illegale content, de advertentiemarkt en nepnieuws.

In het document staat dat Google onder andere 'het idee wil ondermijnen dat de Digital Service Act niets kost voor Europeanen' en wil laten zien dat 'de DSA het potentieel van het internet vermindert terwijl mensen dat juist nu het meest nodig hebben'. Het techbedrijf zou ook 'meer medestanders' binnen Europa willen zoeken om samen te werken tegen de regulering.

Het document noemt specifiek Thierry Breton, de Eurocommissaris die een van de drijvende krachten is achter reguleringswetten voor grote techbedrijven. In de strategie noemt Google volgens de Financial Times specifiek het doel om 'harder terug te duwen' tegen de politicus en tegelijkertijd steun voor de voorgestelde wetgeving af te zwakken. De Digital Services Act is op dit moment nog niet van kracht. Waarschijnlijk volgt er later dit jaar een eerste voorstel.