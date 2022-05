'EU zet twintig techbedrijven op hitlist voor strengere regulering'

Europese regelgevers werken naar verluidt aan een hitlist met daarop twintig grote techbedrijven die zullen moeten voldoen aan nieuwe en strengere regelgeving. De EU zou daarmee de marktmacht van de techgiganten in willen perken.

Volgens de Financial Times krijgen grote techbedrijven te maken met strengere regels dan kleinere concurrenten. De krant heeft dat vernomen van bronnen die bekend zijn met de plannen. Het is nog niet bekend welke bedrijven er op de zogenaamde hitlist komen te staan, maar het is aannemelijk dat de EU in ieder geval techgiganten als Google, Apple, Amazon, Facebook en Microsoft in het vizier heeft.

De lijst zou opgesteld worden aan de hand van criteria zoals het marktaandeel en het aantal gebruikers. Ook zouden bedrijven op de lijst komen als die zoveel macht hebben dat concurrenten hun platforms wel moeten gebruiken om bestaansrecht te hebben. De EU zou voor dergelijke bedrijven nieuwe regels willen opstellen om de giganten zo te kunnen dwingen om hun bedrijfsvoering te veranderen, zonder dat er eerst via een formeel onderzoek vastgesteld moet worden dat er bestaande wetten zijn overtreden.

Hoeveel bedrijven er precies op de lijst komen en wat de voorwaarden zijn om op de lijst te verschijnen, is nog onderwerp van discussie, zeggen de bronnen tegen FT. Het doel van de nieuwe regelgeving zou zijn om niet enkel boetes uit te delen, maar bedrijven bijvoorbeeld te dwingen om concurrenten toegang te geven tot hun platforms of om data te delen.

In extreme gevallen zal worden overwogen om techbedrijven te dwingen zich op te splitsen of volledig uit te sluiten van de markt. Dat zei Eurocommissaris Thierry Breton in september. Hij deed die uitspraak in het kader van een nieuw wetsvoorstel waar de Europese Commissie aan werkt. Die wet moet de EU meer macht geven om op te treden tegen techgiganten. Vermoedelijk heeft het opstellen van de lijst met grote techbedrijven daarmee te maken.

De macht van grote techbedrijven krijgt wereldwijd steeds meer de aandacht van instanties. Vorige week publiceerde een commissie van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten een groot onderzoek waarin geconcludeerd wordt dat bedrijven als Amazon, Apple, Facebook en Google hun monopoliepositie misbruikt hebben. Een van de aanbevelingen is om bedrijven op te breken. Volgens een gerucht overweegt het Ministerie van Justitie van de VS om Google te dwingen om zijn Chrome-browser en een deel van zijn advertentieactiviteiten af te stoten.