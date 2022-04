Franse toezichthouder geeft miljoenenboete aan Google en Amazon wegens cookies

De Franse privacywaakhond CNIL heeft miljoenenboetes uitgedeeld aan Google en Amazon, omdat de bedrijven op hun Franse websites advertentiecookies hebben geplaatst zonder vooraf om toestemming te vragen en zonder daarbij voldoende informatie te verschaffen.

Het gaat om twee afzonderlijke boetebesluiten. In het kader van het ene boetebesluit krijgt Google LLC 60 miljoen euro boete, waar voor Google Ireland nog eens een boete van 40 miljoen euro bijkomt. Het andere boetebesluit gaat over een boete van 35 miljoen euro voor Amazon Europe Core.

In het geval van Google constateerde de CNIL op 16 maart tijdens een online onderzoek op Google.fr dat er automatisch cookies op de computer van een bezoeker van deze site werden geplaatst zonder dat er ook maar enige handeling van de bezoeker voor nodig was. Meerdere van deze cookies werden voor advertentiedoeleinden gebruikt, stelt de toezichthouder.

Bij Amazon gaat het om een soortgelijke situatie. De Franse privacywaakhond voerde tussen 12 december 2019 en 19 mei 2020 diverse onderzoeken uit op de website Amazon.fr. Daarbij constateerde de CNIL dat er automatisch cookies op de computer van een bezoeker werden geplaatst zonder dat de bezoeker daar invloed op had. Ook hier werden verscheidene van deze cookies voor advertentiedoeleinden gebruikt, meldt de toezichthouder.

Volgens de privacywaakhond is in beide gevallen sprake van inbreuk op de Franse Data Protection Act. Het gaat daarbij met name om twee overtredingen: het plaatsen van cookies zonder vooraf toestemming te vragen en een gebrek aan informatie aan de websitebezoeker over het plaatsen van de cookies.

Volgens de CNIL was bijvoorbeeld de informatie die Amazon gaf, te algemeen en konden websitebezoekers er niet goed uit opmaken dat de cookies voor advertenties werden geplaatst. De toezichthouder neemt het Google onder meer kwalijk dat het mechanisme om advertentiecookies te blokkeren, deels niet goed werkte. Gebruikers konden advertentiepersonalisatie weliswaar deactiveren, maar een van de advertentiecookies werd alsnog opgeslagen op de computers van de gebruikers en bleef actief.