Franse privacywaakhond stopt procedure tegen Microsoft om verzamelen data

De Franse privacywaakhond CNIL heeft besloten zijn procedure tegen Microsoft te stoppen. Volgens de organisatie heeft Microsoft voldoende maatregelen genomen om aan eerder gestelde eisen rond het verzamelen van data te voldoen.

De waakhond was een procedure vorig jaar begonnen omdat Microsoft met Windows 10 'excessief data verzamelt van gebruikers'. Daar zou bijkomen dat deze gegevens onvoldoende zijn beveiligd, omdat er geen limiet is aan het aantal keren dat gebruikers de pincode van hun Microsoft-account kunnen invoeren. Daarnaast ontbreekt toestemming van Windows 10-gebruikers voor het standaard aanmaken van een zogenaamd 'Advertising ID' tijdens de installatie van het besturingssysteem. Ook zou Microsoft gebruikers niet voldoende informeren over het plaatsen van cookies.

De CNIL zegt nu dat dat Microsoft geen overtredingen van Franse wetgeving meer begaat. Zo zou het bedrijf nog maar de helft van zijn gegevens via de telemetry verzamelen op basisniveau. De gegevens die nu nog verzameld worden, zijn strikt nodig voor de werking van het besturingssysteem, aldus de organisatie. Verder kunnen gebruikers nu de installatie van Windows 10 niet afsluiten zonder een beslissing te hebben genomen ten aanzien van de advertentie-id. Ten slotte zijn veelvoorkomende combinaties in pincodes verboden en treedt er vertraging op om brute force-aanvallen te voorkomen.

In maart voerde Microsoft een wijziging door, waardoor een privacymenu werd getoond bij de installatie van de Creators Update van Windows 10. In januari voerde het bedrijf een privacydashboard in voor het besturingssysteem, na actie van de Zwitserse privacywaakhond FDPIC. Europese privacytoezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, startten in februari een onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens in Windows 10.