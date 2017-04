Door Arnoud Wokke, woensdag 5 april 2017 17:27, 18 reacties • Feedback

Microsoft heeft voor het eerst een gedetailleerde lijst online gezet van gegevens die Windows 10 doorstuurt van gebruikers. Het bedrijf brengt woensdag de Creators Update officieel uit voor gebruikers die handmatig de update willen uitvoeren.

Het gaat om een lange lijst van gegevens die Windows 10 doorstuurt. Volgens Microsoft is de lijst van gebruikers die kiezen voor het doorsturen van 'Basic diagnostics' tijdens de setup alleen bedoeld voor het veilig en up-to-date houden van Windows 10. Bij de 'Full'-optie verzamelt Microsoft ook persoonsgegevens om zaken te personaliseren. In de lijst zitten veel persoonsgegevens over het account en gebruikte programma's. Gebruikers moeten handmatig de toggle op 'Basic' zetten.

Er is al sinds de release van Windows 10 in de zomer van 2015 discussie over de privacy-aspecten van de doorgestuurde data. Microsoft reageerde daar in september 2015 al op door te claimen dat de gegevens niet herleidbaar zijn naar personen. Desondanks eiste een Franse toezichthouder vorig jaar al eens dat Microsoft stopte met het 'excessieve' verzamelen van de data.

Het online zetten van de lijsten komt vlak voor de release van de tweede grote update voor Windows 10. Met de Upgrade Assistant kunnen gebruikers vanaf woensdag de update handmatig uitvoeren. De Creators Update zal vanaf volgende week als reguliere update op pc's binnenkomen.