Door Arnoud Wokke, woensdag 5 april 2017 18:14, 27 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Facebook gaat het uploaden van afbeeldingen met wraakporno blokkeren als de afbeelding al in een database met bekende wraakporno-afbeeldingen bekend is. Daarmee wil het de strijd aanbinden met het verspreiden van zulk beeldmateriaal via Facebook, Messenger en Instagram.

Facebook gebruikt technologie om de foto's te herkennen aan de hand van een database met bekende afbeeldingen, schrijft het social netwerk. Het is onbekend welke technologie het sociale netwerk daar precies voor gebruikt. Het bedrijf heeft PhotoDNA in gebruik voor kinderporno, maar die techniek en de bijbehorende database, die werkt door afbeeldingen om te zitten in een 'hash', heeft Facebook niet in eigen beheer. De techniek is van Microsoft. Facebook heeft wel eigen fotoscan-technieken voor bijvoorbeeld gezichtsherkenning.

Als een gebruiker een afbeelding van bekende wraakporno wil uploaden op Facebook, Facebook Messenger of Instagram, krijgt hij of zij een melding dat de afbeelding de regels van het sociale netwerk overtreedt en dat uploaden onmogelijk is. Als de afbeelding bij de eerste keer uploaden nog onbekend is, moeten gebruikers het beeldmateriaal rapporteren. Een team van Facebook bekijkt vervolgens of de foto weg kan en eventueel blokkeert Facebook het account van de uploader.

Met de stap wil Facebook gestalte geven aan de wil om iets te doen aan het uploaden van wraakporno, pornografisch beeldmateriaal dat in privésituaties is gemaakt en waarvan degene die op de afbeelding te zien is niet wil dat het online verschijnt. In Nederland voerde een slachtoffer van wraakporno een rechtszaak tegen het sociale netwerk, dat de identiteit van de uploader niet wilde geven. Het slachtoffer won die zaak.