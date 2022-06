Amerikanen spannen zaak tegen Google aan om datagebruik van phoning home Android

Een groep van vier Amerikanen heeft een rechtszaak tegen Google aangespannen wegens datatransmissies tussen hun smartphones en Google-servers. Het gaat om zo'n 260MB per maand aan volgens hen niet noodzakelijke data die over mobiele netwerken kunnen gaan.

De aanklagers draaiden een test met een nieuwe Samsung Galaxy S7, waarop alleen een Google-account is aangemeld; de rest is op default gebleven en de telefoon werd niet gebruikt of verplaatst, maar stond alleen aan. Het toestel stuurde en ontving 8,88MB aan data per dag, waarvan 94 procent communicatie met Google was, aldus hun claim.

Volgens de groep staat er in geen enkele van de overeenkomsten waar een gebruiker mee akkoord moet gaan - de Terms of Service; de Privacy Policy; de Managed Google Play Agreement; en de Google Play Terms of Service - iets over deze datatransmissies, hun inhoud of waarom ze verzonden en ontvangen moeten worden.

De Amerikanen sluiten niet uit dat het om telemetrie gaat: zaken als beschikbare netwerken, welke apps open zijn en hoe het besturingssysteem ervoor staat. Dat deze zaken verstuurd worden naar Google veroordelen ze niet, maar wel het feit dat deze transmissies blijkbaar niet kunnen wachten totdat het apparaat verbonden is met een wifinetwerk.

De aanklagers beschuldigen Google ervan dat de datastromen de informatie bevatten voor advertenties: tokens die een gebruiker identificeren ten doele van targeted advertising, maar ook pre-loads van daadwerkelijke advertenties, zelfs als de gebruiker deze niet daadwerkelijk gaat zien, zoals in hun testopstelling het geval was.

De aanklagers willen niet alleen compensatie voor het mobiele-datategoed dat Google tot op heden gebruikt heeft op de achtergrond, maar ze willen ook compensatie voor de waarde van de persoonlijke gegevens die in het beschreven proces naar Google zijn gegaan, schrijft The Register. De waarde van de data wordt geschat op een dollar per maand, volgens die site.