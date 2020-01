Mozilla biedt Firefox-gebruikers verwijderoptie voor telemetrie in browser

Mozilla laat gebruikers van Firefox vanaf de volgende versie alle telemetrie-data verwijderen die de de browser verzamelt. Dat gebeurt vanwege een nieuwe privacywet die voor inwoners van Californië geldt. Mozilla maakt de functie wereldwijd beschikbaar.

Het gaat specifiek om data die Firefox verzamelt over het browsergebruik. Dat zijn gegevens die het bedrijf verzamelt om de stabiliteit van de browser te verbeteren, maar in sommige gevallen ook voor marketingdoeleinden. Zulke gegevens zijn bijvoorbeeld hoeveel tabbladen een gebruiker open heeft staan. In Firefox 72, de volgende versie van de browser die volgende week uit komt, zit een optie waarmee gebruikers direct een verzoek kunnen doen om de telemetriedata uit de browser te verwijderen. Eerder had Firefox al een opt-out voor data zoals crashrapportages of Studies.

De plannen van Mozilla komen naar aanleiding van de California Consumer Privacy Act. Dat is een omvangrijke privacywet die sinds 1 januari actief is. Onder de CCPA krijgen burgers van de Amerikaanse staat meer controle over wat er met hun data gebeurt. Zo zijn bedrijven verplicht dataverwijderverzoeken te honoreren. In principe geldt de CCPA alleen voor Californische burgers, maar Mozilla zegt dat het de gelegenheid heeft aangegrepen de nieuwe verwijderfunctie voor telemetrie wereldwijd beschikbaar te maken.