WSJ: Facebook beloofde Google niet te concurreren met advertentieverkoopplatform

Facebook en Google spraken volgens The Wall Street Journal af dat Facebook niet met Googles advertentieveilingplatform zou concurreren. In ruil daarvoor zou Facebook tegen gunstigere tarieven advertenties in kunnen kopen bij het systeem.

De deal gaat om Googles advertentieveilingplatform, waarmee bedrijven advertenties kunnen kopen en verkopen. Google was volgens The Wall Street Journal bang dat Facebook zelf een veilingplatform zou ontwikkelen. Daarom besloot Google om met Facebook af te spreken dat laatstgenoemde zelf geen platform zou ontwikkelen, in ruil voor goedkopere tarieven bij Googles platform. Volgens de deal zou Facebook ieder jaar minimaal 411 miljoen euro betalen aan Googles advertentieveilingplatform. Facebook zou daarbij een vastgesteld percentage aan veilingen winnen.

Deze deal zou Jedi Blue heten en sinds september 2018 lopen. Interne Facebook-documenten noemen de overeenkomst 'relatief goedkoop' in vergelijking met directe concurrentie met Google. Facebooks chief operating officer Sheryl Sandberg zou in een mail naar ceo Mark Zuckerberg de afspraak 'strategisch gezien een big deal' hebben genoemd.

De twee bedrijven beseften volgens de krant dat de afspraak een aanleiding voor een antitrustonderzoek zou kunnen zijn. Daarom zouden de bedrijven hebben afgesproken om elkaar te helpen bij dergelijke onderzoeken. Volgens de afspraak zouden de partijen elkaar 'meteen en volledig' informeren over alle overheidscommunicatie aangaande de deal.

In een reactie tegen de krant zegt Google dat een dergelijke antitrustafspraak 'normaal' is en dat de geclaimde overeenkomst omtrent het veilingplatform niet juist is. Facebook zou inderdaad meedoen aan Googles platform, maar zou ook aan andere veilingplatforms meedoen. Daarnaast zou het bedrijf geen data ontvangen die andere kopers niet zouden krijgen. Ook Facebook zegt dat de beschuldigingen niet kloppen.

Volgens The Wall Street Journal staan de claims in een kladversie van de aanklacht van tien staten van woensdag 16 december. De tien Republikeinse staten klaagden Google aan voor meerdere concurrentiebeperkende overtredingen. In de aanklacht wordt wel genoemd dat Facebook van plan was om met Google te concurreren op de markt voor header bidding, maar dat dit plan eigenlijk bedoeld was als dreiging naar Google toe. Facebook hoopte volgens de staten met de dreiging een deal te kunnen sluiten met Google, waarmee het socialemediumbedrijf voordelen zou krijgen boven andere deelnemers. Dankzij deze deal wist Google volgens de aanklacht een monopoliepositie te behouden in de markt voor advertentieveilingen. In het document zijn veel passages zwart gemarkeerd, The Wall Street Journal zegt een kladversie te hebben ingezien zonder markeringen.