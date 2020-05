Take-Two wil marketingbudget in 2023 en 2024 meer dan verdubbelen

Game-uitgever Take-Two Interactive neemt zich voor om in het fiscale jaar van 2024, dat loopt van begin oktober 2023 tot eind september 2024, een flink hoger marketingbudget in te zetten. Het gaat om meer dan een verdubbeling. Wellicht betekent dat de komst van GTA 6 in 2023.

Take-Two Interactive is van plan om in het fiscale jaar van 2024 ruim 89 miljoen dollar uit te geven voor marketingdoeleinden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de genoemde bedragen voor de fiscale jaren van 2022 en 2023, respectievelijk 38,9 en 40,9 miljoen dollar. Voor het fiscale jaar van 2025 wordt een marketingbudget van 35,5 miljoen dollar genoemd. Daarmee is duidelijk dat het fiscale jaar van 2024 wat het marketingbudget betreft een uitschieter wordt.

Deze bedragen worden omschreven als de jaarlijkse minimale contractuele verplichtingen en toezeggingen; daarmee zijn ze nog niet in steen gebeiteld, maar vormen ze een goede indicatie van waar het ongeveer op uit zal komen. De uitgever meldt de voorgenomen marketinguitgaven in een uitgebreid Form 10-K-document. Dit is een jaarlijks rapport dat partijen moeten opstellen van de Amerikaanse toezichthouder: de Securities and Exchange Commission. In deze rapporten moeten bedrijven een uitgebreid overzicht geven van hun financiële prestaties en uitgaven, maar bijvoorbeeld ook informatie bieden over de bedrijfsstructuur.

In het rapport wordt Grand Theft Auto regelmatig genoemd, maar over een mogelijke komst van Grand Theft Auto 6 zegt Take-Two niets. Analist Jeff Cohen zegt tegen VentureBeat dat dergelijke informatie uit dit soort publicaties eerder ook al de komst van Red Dead Redemption 2 accuraat voorspelde. Volgens hem kan de duidelijke verhoging van het marketingbudget wijzen op de komst van Grand Theft Auto 6 in 2023.

Voorlopig is nog onbekend of Grand Theft Auto 6 daadwerkelijk voor 2023 is gepland. Ook ontwikkelaar Rockstar heeft daar nog niets over gezegd. Als de titel daadwerkelijk in de loop van 2023 uitkomt, volgt hij tien jaar nadat Grand Theft Auto V uitkwam. Die game kwam namelijk in september 2013 uit en levert samen met Grand Theft Auto Online nog altijd een belangrijke bijdrage aan de inkomsten, zo bleek ook onlangs uit de recentste kwartaalcijfers van Take-Two. Ceo Strauss Zelnick lichtte in een mondelinge toelichting toe dat er inmiddels meer dan 130 miljoen exemplaren van het spel zijn geleverd.