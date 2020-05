Seagate introduceert FireCuda 120-sata-ssd's met capaciteiten tot 4TB

Seagate heeft zijn FireCuda 120-ssd's aangekondigd. Deze ssd's maken gebruik van een sata-3-interface en bieden maximale lees- en schrijfsnelheden van 560 en 540MB/s. Seagate levert de ssd's met capaciteiten tot 4TB.

De 2,5"-FireCuda 120-ssd's zijn opgebouwd uit tlc-nand. De willekeurige lees- en schrijfsnelheden bedragen respectievelijk 100.000 en 90.000iops. Seagate levert de ssd's in capaciteiten van 500GB tot 4TB. De ssd's hebben volgens Seagate een gemiddelde tijd tussen fouten van 1,8 miljoen uur. Het bedrijf voorziet de ssd's van vijf jaar fabrieksgarantie.

Het is niet bekend welke controller Seagate gebruikt voor de ssd's. De adviesprijs voor het 500GB-model bedraagt 105 dollar, terwijl de 1TB-variant 199,49 dollar gaat kosten, schrijft Seagate. Omgerekend en inclusief btw komt dit neer op 115,90 en 220,08 euro. Seagate vraagt voor de 2TB- en 4TB-modellen respectievelijk 388,49 en 650,99 dollar. Dat is omgerekend en met btw zo'n 428,57 en 719,02 euro. Op het moment van schrijven zijn de ssd's nog niet verkrijgbaar in Nederlandse webshops.