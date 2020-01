Seagate introduceert modulair opslagsysteem voor bedrijven en datacenters

Seagate komt met een modulair opslagsysteem voor bedrijven en datacenters. Het Lyve Drive-systeem bestaat uit docks waarin afzonderlijke schijven kunnen plaatsnemen. Deze kunnen vervolgens in arrays geplaatst worden. Het geheel functioneert als een soort modulaire nas.

Het Lyve Drive-systeem bestaat uit tien producten die het gezamenlijk gemakkelijker moet maken om data naar servers te versturen. Zo komt Seagate met Lyve Drive Cartridges. Dit zijn enkele opslagschijven met een u2-interface. Daarnaast komt het bedrijf met Lyve Drive Cards. Dat zijn verwisselbare CFexpress-kaarten met maximaal 1TB aan opslagruimte en een pci-e 3.0-interface, die op hun beurt in een Lyve Drive Cardreader geplaatst kan worden. In de Drive Shuttle past dan weer een enkele 3,5"-hdd of een viertal 2,5"-ssd's.

Seagate toont daarnaast twee opslag-arrays voor het Lyve Drive-systeem, die kunnen functioneren als een soort nas. Seagate komt bijvoorbeeld met een Modular Array, met vier hotswap-bays voor cartridges of kaartlezers. Ook komt het bedrijf met een Lyve Drive Mobile Array. Deze biedt plaats voor zes hdd's. Tijdens de CES toont Seagate een demo met daarin zes 3,5"-Exos-hdd's met een capaciteit van 18TB.

Verder bestaat het Lyve Drive-systeem uit een Rack Mount Receiver. Dit is een soort servermodule met 4u-rackmount-formaat waarin twee van de eerdergenoemde arrays passen. Vanuit deze hub kunnen gebruikers hun data vervolgens offloaden naar andere servers in een datacenter. Op de Rack Mount Receiver na zijn er voor alle producten ook shipping containers beschikbaar, die gebruikt kunnen worden om de Lyve Drive-producten veilig te transporteren. Seagate noemt nog geen prijzen en beschikbaarheid van het Lyve Drive-systeem.