"Seagate brengt in maart externe ssd met rgb-verlichting voor gamers uit"

Seagate heeft tijdens de CES twee externe ssd's aangekondigd. Het bedrijf komt met een Firecuda Gaming-ssd met snelheden tot 2GB/s en ingebouwde rgb-leds en een BarraCuda Fast-ssd. Die laatste komt in februari op de markt. De gaming-ssd volgt in maart.

De FireCuda Gaming-ssd beschikt over een usb 3.2 gen 2x2-aansluiting van het type c, met maximale theoretische snelheden van 20Gbit/s. Volgens Seagate haalt de ssd dan ook snelheden tot 2GB/s. De ssd werkt met de Seagate Toolkit-software. Daarmee kunnen de geïntegreerde rgb-leds geregeld worden. De FireCuda Gaming-ssd wordt vanaf maart geleverd in capaciteiten van 500GB, 1TB en 2TB voor respectievelijk 230 euro, 290 euro en 530 euro. De ssd is standaard geformateerd met het NTFS-bestandssysteem.

De Seagate FireCuda Gaming-ssd

Seagate komt ook met externe BarraCuda Fast-ssd's. Deze beschikken over een usb 3.1 gen 2-aansluiting van het type c, en halen snelheden tot 540MB/s. De ssd's werken met Windows en macOS doordat deze gebruikmaakt van het exFAT-bestandssysteem. De BarraCuda Fast-ssd's kunnen gebruikt worden voor het maken van backups. Dit kan worden ingesteld via Seagate's Toolkit-software. De BarraCuda Fast-ssd's komt in februari beschikbaar in capaciteiten van 500GB, 1TB en 2TB. Respectievelijk kosten deze 100 euro, 160 euro en 330 euro.

De Seagate BarraCuda Fast-ssd