Elgato-capturekaart kan 4k-beeld op 60fps met hdr opnemen zonder pc

Elgato heeft de 4K60 S+ aangekondigd, een externe capturekaart die 4k-beelden op 60fps kan opnemen op een sd-kaart, zonder dat deze direct met een pc verbonden hoeft te zijn. In combinatie met een pc is livestreaming mogelijk.

Gebruikers kunnen de Elgato 4K60S+ via hdmi op een beeldscherm aansluiten en vervolgens met de opnameknop direct 4k-beelden op 60fps met hdr opnemen. Vereist is dat er een sd-kaart van minimaal 256GB van UHS Class Speed 3 / V30 aanwezig is. Ook is er een audio-input aanwezig. Hogere framerates dan 60fps kan de kaart echter niet verwerken, ook niet bij lagere resoluties dan 4k.

De kaart maakt van hevc/h265 hdr- en avc/h264-encoding gebruik. De accessoire bevat hdmi-in- en -uit en twee usb 3.0-poorten van type-c, waarvan een voor de voeding. Via usb is de kaart met een pc te koppelen voor opslag en livestreaming. Vereist is wel dat de aangesloten pc Windows 10 64bit draait en minimaal 8GB ram, een Intel Core i5 of AMD Ryzen 7 en een GeForce GTX 10xx-kaart of beter bevat.

De prijs van de kaart is 400 euro. Elgato had al wel 4k60-capturekaarten, maar dat zijn pci-e-insteekvarianten. Elgato is een dochterbedrijf van Corsair.