Nvidia voegt frameratelimiet toe aan driver-opties van GeForce-videokaarten

Nvidia heeft met een driver-update gebruikers van zijn grafische kaarten de mogelijkheid gegeven om een maximum-fps in te stellen in 3d-toepassingen. Tot op heden moest dat nog met een extra applicatie of binnen dergelijke programma's zelf geregeld worden.

De update zit in GeForce-driverversie 441.87 en is volgens Nvidia de meeste gewilde feature bij de gebruikers, zo schrijft Softpedia. Het instellen van een maximum-fps heeft voordelen zoals het besparen van energie, warmte- en geluidsproductie verminderen en het niet overschrijden van de maximale verversingssnelheid van de monitor. Waar games deze optie zelf niet bieden, waren gamers aangewezen op een applicatie als Rivatuner Statistics Server om dit te bewerkstelligen. AMD heeft deze functie sinds 2015 in zijn drivers.

Verder voegt Nvidia onder meer ook Variable Rate Super Sampling toe, waarbij in vr het middelpunt van het gezichtsveld onderworpen wordt aan maximaal 8x supersampling, mits de framerate boven de 90 is. Zo wordt het punt van het gezichtsveld waar de gebruiker hoogstwaarschijnlijk naar kijkt, van betere kwaliteit voorzien en wordt minder rekenkracht besteed aan de periferie.

De instelling gaat tot minimaal 40fps en maximaal 240 fps, in ieder geval op een test-desktop met GTX 1070 met 144Hz-monitor. Vermoedelijk verruimt Nvidia dit nog voor 360Hz-monitoren en 300Hz-laptops, of wordt het bereik met die apparaten automatisch groter. De functie werkt ook bij 3d-benchmarks, waardoor resultaten onnauwkeurig kunnen worden. De drivers zijn handmatig te downloaden, maar zijn ook binnen te halen met de gebundelde software, GeForce Experience.