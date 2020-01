Razer kondigt Sila-gamerouter met accu en 5g-modem aan

Razer kondigt de Sila 5G Home Router aan. De router heeft een 5g-modem van Qualcomm en kan dankzij een accu als mobiele 5g-hotspot dienst doen. De router ondersteunt daarnaast wifi 6, oftewel 802.11ax.

Razer combineert in de Sila 5G Home Router de Qualcomm Hawkeye IPQ8072A5-chipset met de X55-modem van Qualcomm. Dit betekent dat de router 4x4 802.11ax-wifi ondersteunt, maar ook lte en 5g-verbindingen, waaronder via mmWave-frequenties. Voor mobiel internet is een simslot aanwezig en dankzij de accu kunnen volgens de fabrikant via een 5g-hotspot 'spontane [game]toernooien' gehouden worden.

Verder zijn op de router en 2,5Gbit/s-wanpoort, vier 1Gbit/s-lanpoorten en een usb 3.0-poort aanwezig. De router is te bundelen met een meshnode, die de Qualcomm Atheros IPQ6000 die voor 2x2 802.11ax-wifi zorgt. Deze satelliet heeft 1Gbit/s-wan, vier 1Gbit/s-lanpoorten en een usb 3.0-poort. Volgens Razer kan de router onder andere prioriteit geven aan hardware, zoals een console of pc, en is hij ontworpen om diensten voor gamestreaming te optimaliseren, al geeft het bedrijf hier geen details over.

Het is nog niet bekend wat de adviesprijs van de Sila 5G-router wordt.