Asus brengt ROG Swift-monitor uit met verversingssnelheid van 360Hz

Asus heeft tijdens de CES een monitor aangekondigd met een verversingssnelheid van 360Hz. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Nvidia. De ROG Swift 360 is speciaal gericht op gamers en werkt met Nvidia's G-Sync.

De bedrijven toonden de nieuwe monitor in aanloop naar de CES-beurs in Las Vegas. Het gaat om een full hd-scherm van 24,5 inch-groot dat wordt gemaakt door AU Optronics, al is niet bekend om wat voor paneel het precies gaat. Asus gebruikt voor de meeste monitoren een tn-paneel. Veel andere details over de monitor zijn ook nog niet bekend, zoals de schermhelderheid. Wel zegt Nvidia dat de responstijd 'lager dan 3ms' is.

De monitor heeft ondersteuning voor Nvidia's G-Sync. Het bedrijf schrijft dat de monitor speciaal gericht is op gamers, en dan met name competitieve e-sportsspelers. Het bedrijf hint er daarom op dat gebruikers minimaal een GeForce RTX-kaart nodig hebben om de monitor te gebruiken. Wanneer de monitor uit komt en wat die moet kosten is niet bekend. Meer details volgen volgens het bedrijf tijdens de techbeurs die deze week plaatsvindt.