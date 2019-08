Asus brengt 43"-hdr-monitor met 4k-resolutie en 120Hz-paneel uit voor 1199 euro

Asus brengt zijn begin dit jaar aangekondigde Republic of Gamers Strix XG438Q-monitor uit voor een adviesprijs van 1199 euro. Het 43"-scherm heeft een va-paneel met een 4k-resolutie en een maximale helderheid van 600cd/m2. De monitor komt deze maand uit.

Verschillende webwinkels hebben de XG438Q-monitor in hun assortiment opgenomen en bieden hem voor prijzen rond de 1200 euro aan. De levertijd bedraagt volgens de shops een tot twee weken. Asus kondigde de gamemonitor begin dit jaar aan op de CES-beurs. Het is de eerste 43"-4k-monitor met een verversingssnelheid van 120Hz van een bekende fabrikant. Vorig jaar bracht een Zuid-Koreaans merk al een scherm met die eigenschappen uit, maar dat is een monitor met een ips-paneel met een lagere helderheid.

Asus gebruikt voor zijn 43"-gamemonitor een va-paneel met FreeSync 2-ondersteuning. Het scherm kan hdr weergeven en heeft daarvoor een piekhelderheid van 600cd/m², terwijl de maximale helderheid voor het hele scherm 450cd/m² is volgens de specifciaties. De RoG Strix XG438Q heeft een DisplayHDR 600-certificering en kan volgens de fabrikant 90 procent van de dci p3-kleurruimte weergeven.

Andere fabrikanten hebben al 4k-hdr-monitoren in het 43"-formaat uitgebracht. Zo kwam MMD vorig jaar met de Philips Momentum 436M6VBPAB met DisplayHDR 1000-certificering. Dat scherm kost 549 euro en heeft een verversingssnelheid van 60Hz.