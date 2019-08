Ziggo-klanten in dorpen Noord-Holland hadden bijna week geen verbinding - update

Ziggo-klanten in de dorpen Driehuizen, Zuidschermer en De Woude hadden sinds vorige week vrijdag geen internet, tv en telefonie. De oorzaak lag bij een beschadigde glasvezelkabel. Ziggo meldt de storing verholpen te hebben.

De Ziggo-storing in Driehuizen, Zuidschermer en De Woude begon vrijdag nadat bij graafwerkzaamheden een glasvezelkabel beschadigd werd. Dinsdag liet Ziggo gedupeerde klanten per sms weten dat de storing binnen enkele uren ten einde zou zijn. Dat bleek niet zo te zijn en een sms in de namiddag van dinsdag waarschuwde betrokkenen dat de storing naar verwachting nog enkele dagen kon duren.

Ziggo wilde een grote betonsilo die zich boven de beschadiging bevindt, laten weghalen om de kabel te kunnen herstellen. Dit zou geen eenvoudige klus zijn, schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Ook Alkmaar Centraal schrijft over de storing.

Update, 16.45: Ziggo meldt Tweakers dat de storing vannacht is verholpen. In een verklaring laat het bedrijf weten: "De storing is ontstaan door werkzaamheden in de buurt. Deze hadden onze glasvezelkabel geraakt. De herstelwerkzaamheden bleken ingewikkeld, mede door de silo. Gisteren hebben we daar een weg omheen weten te vinden en daarmee de storing kunnen verhelpen. Sinds de nacht van 14 op 15 augustus zijn alle bewoners weer aangesloten. We kijken nu naar een passende manier om onze klanten tegemoet te komen voor het feit dat zij door deze storing werden getroffen."