Elgato brengt op 1 februari capturecards met HDMI 2.1-ondersteuning uit

Elgato brengt op 1 februari zijn eerste capturecards uit met HDMI 2.1-ondersteuning voor de in- en output. Het gaat om zowel een externe als interne kaart, die respectievelijk 230 en 280 dollar moeten kosten.

De 4K X External Capture Card moet de HD60 uit 2019 opvolgen en kan net als die kaart in Windows-pc's, Macs en iPads geplugd worden. De 4K X kan 4k-beelden opnemen op 144Hz, of 1080p op 240Hz. Als er van HDMI 2.1 gebruik wordt gemaakt, kan overigens maximaal 4k-beeld op 120Hz opgenomen worden. Deze kaart biedt verder vrr-ondersteuning en maakt het mogelijk om HDR10-beelden in sdr op te nemen.

De 4K Pro Internal Capture Card is daarentegen een pcie-kaart die geplaatst moet worden in een PCI-Express 3.0 x4-slot. Deze opvolger van de 4K60 Pro Mk.2-capturecard kan opnemen in 4k met een fps van hoogstens 60, of in 1080p met maximaal 240Hz, en levert maximaal een 8k-passthrough.

Beide kaarten werden afgelopen oktober al getoond op TwitchCon, al waren er toen nog geen prijzen en releasedata bekend. Dit zijn overigens niet de eerste HDMI 2.1-capturecards; vorig jaar bracht AverMedia er al een op de markt.