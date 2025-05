EU-gebruikers kunnen kiezen welke Google-diensten persoonsdata mogen uitwisselen

Google laat EU-gebruikers voortaan bepalen of de diensten van het bedrijf hun persoonsgegevens onderling mogen uitwisselen. Momenteel gebeurt dat standaard, maar door de Digital Markets Act worden ze vanaf 6 maart automatisch ontkoppeld.

Momenteel zijn alle diensten van Google met elkaar gekoppeld, hetgeen inhoudt dat de gebruikersgegevens van de ene Google-dienst, bijvoorbeeld YouTube, automatisch ook gedeeld worden met andere diensten van het bedrijf, zoals Google Zoeken, Chrome, Maps en diens advertentieservices voor gepersonaliseerde reclames. Het gaat daarbij onder meer om zoekopdrachten, bekeken video's en gedownloade apps. Google gaat zijn diensten vanaf 6 maart echter standaard ontkoppelen voor EU-gebruikers. Vanaf diezelfde dag moet Google voldoen aan de eisen van de Digital Markets Act. Als gebruikers toch willen dat enkele of alle diensten hun persoonsgegevens mogen uitwisselen, moeten ze daar actief toestemming voor geven. Dat kunnen ze nu al doen, zodat de diensten ook vanaf 6 maart gekoppeld blijven.

Google waarschuwt dat bepaalde functies van niet-gekoppelde diensten mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken. Zo zijn de aanbevelingen bij Google Zoeken, YouTube en Chrome minder gepersonaliseerd, en indien een gebruiker via Google Zoeken een reservering heeft geplaatst, verschijnt deze niet langer in Maps.

Ook laat Google weten dat sommige gebruikersgegevens alsnog worden gedeeld voor 'bepaalde doeleinden'. De techgigant noemt daarbij het voorkomen van fraude, beschermen tegen spam en misbruik en 'voldoen aan de wet'. Om welke gebruikersgegevens het gaat wordt niet genoemd. Ook blijft het bedrijf gegevens delen als het noodzakelijk is voor een taak. Als voorbeeld wordt genoemd dat wanneer gebruikers een aankoop doen via Google Play, er informatie gedeeld moet worden met Google Payments om de aankoop af te kunnen ronden. De gegevens worden tevens nog steeds gedeeld met externe partijen.

Google is onder de Digital Markets Act aangewezen als 'poortwachter' en moet daardoor aan verschillende eisen voldoen. In grote lijnen moet de DMA ertoe leiden dat grote platforms van deze poortwachters 'opener' worden, bijvoorbeeld door ze interoperabeler te maken en keuzevrijheid van apps en diensten aan de gebruiker te geven.

Update, 15.25 uur: in een eerdere versie van het artikel werd gemeld dat Google gebruikers de keuze gaat geven om zijn diensten te ontkoppelen. Dat klopt niet; de diensten worden standaard ontkoppeld, maar als gebruikers ze toch gekoppeld willen houden, moeten ze daar actief voor kiezen. Het artikel is hierop aangepast.