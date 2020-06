'Take-Two probeerde alle ontwikkelaars van Kerbal Space Program 2 weg te kapen'

Uitgever Take-Two zou geprobeerd hebben om alle ontwikkelaars die bij studio Star Theory werkten aan Kerbal Space Program 2, weg te kapen. Take-Two heeft een nieuwe studio opgezet om de game af te maken, terwijl de originele studio Star Theory inmiddels failliet is.

De medewerkers kregen begin december via LinkedIn een bericht of ze wilden solliciteren bij Take-Two om verder te werken aan Kerbal Space Program 2, schrijft financieel persbureau Bloomberg op basis van gesprekken met oud-medewerkers van Star Theory. Pas een paar dagen later kregen ze van de top van Star Theory te horen dat het contract was ontbonden en dat Star Theory van Take-Two niet langer Kerbal Space Program 2 zou mogen ontwikkelen.

De studio zou met Take-Two over royalty's hebben gesproken, maar de bedrijven werden het niet eens. Ook zouden ze gesproken hebben over een overname, maar daar kwam het niet van. Volgens ingewijden werkt nu de helft van het personeel van Star Theory voor de nieuwe studio van Take-Two: Intercept Games. Het was al langer bekend dat die de ontwikkeling van de game zou voortzetten. Star Theory ging in maart failliet.

Kerbal Space Program 2 staat inmiddels op de planning voor het najaar van 2021. Take-Two heeft niet op het verhaal van Bloomberg gereageerd. De eerste versie van Kerbal Space Program werd gemaakt door de studio Squad. Dat spel verscheen in 2015 en er zijn inmiddels meer dan 3,5 miljoen exemplaren van verkocht. Deel 2 is uitgebreider, bevat een nieuwe interface, maakt interstellaire reizen mogelijk en krijgt ondersteuning voor multiplayer, zo is de belofte.

