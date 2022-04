Testversie van PES 2022 gemaakt met Unreal Engine is beschikbaar op consoles

Konami heeft een vroege testversie van PES 2022 online gezet in de downloadwinkels voor Xbox- en PlayStation-consoles. De bèta heet New Football Game Online Performance Test en is tot 8 juli te spelen. Het is de eerste PES-game die gebruikmaakt van de Unreal Engine.

De testversie van PES 2022 is zonder aankondiging in de downloadwinkels voor consoles verschenen, merkte Eurogamer op. De demo heeft nog geen officïele titel, maar Konami bevestigt dat New Football Game Online Performance Test een vroege testversie is van de 'volgende' PES-game.

De testversie die nu beschikbaar is voor consoles is volgens Konami bedoeld om de kwaliteit van online matchmaking en de verbinding met de servers te testen. Gameplay, animaties en graphics zijn allemaal nog in ontwikkeling, benadrukt Konami. De huidige demo is niet representatief voor het uiteindelijke spel.

Vorig jaar maakte Konami al bekend dat PES 2021 een kleine update zou worden en dat er ondertussen hard gewerkt wordt aan een 'next-genversie'. Daarvoor is de ontwikkelaar overgestapt naar het gebruik van de Unreal Engine.

De open bèta van de nieuwe PES-game is beschikbaar voor PlayStation- en Xbox-consoles van de huidige en de vorige generatie. Er is cross-gen multiplayer, waardoor bezitters van de nieuwe consoles het kunnen opnemen tegen spelers met een oudere console en andersom. Op 21 juli gaat Konami meer bekendmaken over de nieuwe PES-game.

Gameplayvideo van testversie PES 2022 gemaakt door Eurogamer.