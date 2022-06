EFootball 2022 verschijnt op 30 september voor pc en consoles met negen clubs

Konami brengt PES-opvolger eFootball 2022 op 30 september uit. De gratis game verschijnt dan voor PlayStation 4 en 5, Xbox Series-consoles, Xbox One en pc. Het gaat om een eerste versie van de game met negen teams, zes stadions en wekelijkse vooraf bepaalde online matches.

Bij release krijgen spelers toegang tot teams als FC Barcelona, FC Bayern München en Juventus, waarmee ze tegen de AI of offline tegen een vriend kunnen spelen. Daarbij kunnen ze kiezen uit stadiums als Camp Nou en Old Trafford. Konami spreekt daarnaast over wekelijkse online evenementen, waarbij spelers vooraf bepaalde teams gebruiken om tegen elkaar te spelen en in-game GP-munten kunnen verdienen. Spelers van verschillende consolegeneraties kunnen tegen elkaar spelen.

Later deze herfst krijgt de game een grote gratis update waarbij onder meer de Creative Teams-spelmodus wordt toegevoegd. Hierbij kunnen gamers voetbalspelers en coaches samenstellen, waarbij ze kunnen kiezen uit zeshonderd clubs en teams.

Deze Creative Teams kunnen ze in een van de nieuwe matchmodi gebruiken, zoals Creative League. In deze modus strijden spelers tegen andere gamers en is het doel om het beste team wereldwijd te worden. Daarnaast zijn er meerdere andere events, zoals Challenge Events en Quick Matches, waarbij spelers tegen de AI of andere gamers spelen.

Met deze herfstupdate komt ook het nieuwe currencymodel van de game beschikbaar. GP en eFootball Points zijn via gameplay te behalen, eFootball Coins moeten spelers aanschaffen. Met deze munten kunnen gamers spelers voor Creative Teams aanschaffen, waarbij deze voetbalspelers onderverdeeld zijn in de categorieën Standard, Trending, Featured en Legendary, afhankelijk van hun populariteit of sportieve kunsten.

In de toekomst wil Konami het mogelijk maken voor gamers om de teams, kleding en spelers aan te kunnen passen. Ook wil Konami op een later moment ondersteuning voor de haptische feedback en adaptieve triggers van de PlayStation 5-controller toevoegen. Daarnaast kijkt de ontwikkelaar naar extra kicks als een Power Pass en een Power Shot. Ten slotte wil Konami ook ondersteuning voor controllers voor de smartphoneversie toevoegen en moet er full crossplatform tussen pc, console en mobile mogelijk worden.

EFootball werd in juli aangekondigd als opvolger voor de Pro Evolution Soccer-reeks en gebruikt de Unreal Engine 4. Destijds gaf Konami aan dat volledige crossplatformondersteuning deze winter wordt ingebouwd en dat bepaalde gamemodi alleen als betaalde dlc beschikbaar zullen komen.