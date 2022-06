Nieuwe free-to-play voetbalgame UFL wil concurreren met FIFA en eFootball

De nieuwe studio Strikerz Inc. heeft voetbalgame UFL gepresenteerd. Volgens de ontwikkelaar uit Belarus is er al vijf jaar gewerkt aan het spel. De game wordt gemaakt met Unreal Engine en komt naar 'alle belangrijke consoles'. Veel details ontbreken nog.

De makers presenteren UFL als een 'wereldwijde online voetbalcompetitie' waarbij vaardigheden van spelers het belangrijkst zijn. Het spel is aangekondigd met een korte trailer, maar gameplay is daarin nog niet te zien. Volgens de UFL-website wordt de game gemaakt door Srikerz Inc., dat is een nieuwe studio uit Minsk, de hoofdstad van Belarus. Ook Vizor Games wordt genoemd op de pagina, die studio komt uit dezelfde stad.

Het is de bedoeling dat het spel up-to-date gehouden wordt in samenwerking met InStat, een partij die sportstatistieken verzamelt. Zo moeten de prestaties van voetballers in de echte wereld in het spel overgenomen worden. Het spel wordt gemaakt met de Unreal Engine. Ook eFootball, de opvolger van de PES-serie, wordt gemaakt met die engine.

In een interview met IGN zegt de ceo van Strikerz Inc. dat het spel al vijf jaar in ontwikkeling is en dat er veel research is gedaan in het genre, voordat het werk aan de game is begonnen. De topman heeft naar eigen zeggen een marktanalyse gedaan en concludeert dat voetbalgames in de afgelopen jaren vrijwel niet verbeterd zijn en achter zijn gebleven bij 'moderne gamingtrends'. Spelers klagen daar volgens de ceo al jaren over en hij wil met UFL dan ook de concurrentie aangaan met EA's FIFA en Konami's eFootball.

Het is nog niet duidelijk hoe UFL met licenties omgaat. Volgens de website krijgt de game 5000 gelicenseerde spelers van over de hele wereld, die spelers kunnen scouten en op kunnen nemen in hun eigen team. De Engelse voetbalclub West Ham United is een samenwerking aangegaan met UFL en zal te zien zijn in het spel. Over licenties op andere teams en competities is nog niets bekend.

Volgens de trailer zal het spel op 'alle belangrijke gameconsoles' verschijnen, maar welke dat zijn, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of er een pc-versie komt. UFL wordt een free-to-play game, maar over het verdienmodel zijn nog geen details bekendgemaakt. In de trailer staat dat het spel 'binnenkort' verschijnt.