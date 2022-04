Konami biedt excuses aan voor technische staat PES-opvolger eFootball 2022

Konami, de uitgever van eFootball 2022, biedt zijn excuses aan voor de technische toestand waar de net vrijgegeven sportgame in verkeert. Het free-to-play-spel, waarvan de franchise voorheen Pro Evolution Soccer heette, is de slechtst beoordeelde game ooit op Steam.

Konami erkent de problemen op het gebied van tussenfilmpjes, gezichtsuitdrukkingen, spelersbewegingen en het gedrag van de bal. Ook zeggen ze 'veel' feedback ontvangen te hebben als het gaat om hoe snel een pass gegeven kan worden en hoe verdedigen werkt. Al met al zeggen ze 'erg spijt te hebben van de situatie' en dat ze 'alle zorgen serieus nemen'. In oktober moet een update volgen, waarin 'de kwaliteit' van de game verbeterd moet worden.

Van alle gebruikersreviews op Steam zijn er momenteel 9 procent positief. Daarmee is het volgens Steam-tracker steam250.com de slechtst beoordeelde Steam-game tot nu toe. In de reviews wordt ook geklaagd over een gebrek aan teams in de offline-modus, de afwezigheid van trainingsessies en meer.

De Pro Evolution Soccer-games heten sinds vorig jaar eFootball. Dat begon met een game waar nog gewoon voor betaald moet worden, maar de nieuwe 2022-editie is free-to-play met lootboxes. Het Japanse gamebedrijf kwam al eerder met gratis versies van zijn voetbalgames. eFootball wordt ontwikkeld door een van de eigen studio's van Konami.