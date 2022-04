CoronaCheck-Androidapp ondersteunt na update 'alle browsers' voor DigiD-login

De Androidversie van de CoronaCheck-app ondersteunt nu alle browsers. Dat zegt softwarearchitect van de app Ivo Jansch tegen Tweakers. Na een check van Tweakers blijkt de app sowieso overweg te kunnen met Brave en Edge, iets dat voorheen niet kon.

Sinds versienummer 2.1 ondersteunt de Android-app van CoronaCheck alle browsers. Deze update verscheen volgens de Google Play Store op woensdag en laat gebruikers ook herstelbewijzen aanmaken om aan te tonen dat ze onlangs positief getest zijn op corona. Daarnaast is het ontwerp van de app geüpdatet, zijn er nieuwe animaties toegevoegd en zijn er bugs gefixt.

Eerder deze week bleek dat de CoronaCheck-Androidapp bepaalde gebruikers niet laat inloggen via DigiD om hun vaccinatiebewijs op te halen. Alleen gebruikers die Chrome, Firefox of de Samsung-browser geïnstalleerd hadden, konden toen in DigiD inloggen. De fout lag bij een verkeerd geconfigureerde flag, gaf Jansch aan. Later moet het ook mogelijk worden om direct via de DigiD-app in te kunnen loggen, zonder dat de gebruiker eerst langs de browser hoeft te navigeren.