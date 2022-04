CoronaMelder-app stopt op 22 april met werken

De Nederlandse overheid stopt op 22 april met de CoronaMelder-app. De servers worden dan uitgeschakeld en gebruikers krijgen dan geen notificatie meer als ze in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Het afschalen van de PCR-tests is een van de redenen voor het stoppen.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de app vanaf vrijdag 22 april niet meer zal werken. Doordat minder mensen een PCR-test bij de GGD kunnen halen, zijn er minder testresultaten die via de app gedeeld kunnen worden. Een positieve zelftest kan namelijk niet via CoronaMelder worden gedeeld. Daarnaast vervalt vanaf woensdag 20 april het advies voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon om in quarantaine te gaan. Daardoor 'leidt een notificatie van CoronaMelder niet meer tot een handelingsadvies', schrijft Kuipers.

Het ministerie stopt daarom op 22 april met de app. De servers worden uitgezet en de koppeling op de Europese Gateway wordt beëindigd. Met die koppeling kunnen codes van CoronaMelder-achtige apps van andere EU-landen met CoronaMelder worden gedeeld, zodat besmettingen zo gedeeld kunnen worden. De software en de documentatie van de app wordt gearchiveerd. Gebruikers worden via CoronaMelder geïnformeerd over het beëindigen van de app.

Hoewel Kuipers zegt dat de app nu niet meer noodzakelijk is, houdt hij wel de mogelijkheid open om CoronaMelder later opnieuw te kunnen gebruiken. "Het is niet uitgesloten dat in het najaar weer grootschaliger testen en bronnen- en contactonderzoek nodig is", zegt Kuipers in de brief. De wet waarmee CoronaMelder mogelijk werd, wordt daarom mogelijk verlengd. Nu verloopt die wet op 10 juli.

Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over het naderende einde van CoronaMelder. De app is door bijna 5,9 miljoen mensen gedownload en zou nu door 2,3 miljoen mensen actief gebruikt worden. Met de app zijn ruim 450.000 mensen gewaarschuwd en zijn 330.000 testaanvragen gedaan.