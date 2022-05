Ministerie heeft 29 miljoen euro extra nodig voor corona-apps

Het Nederlandse ministerie voor Volkgezondheid heeft in 2022 29,4 miljoen euro extra nodig voor corona-apps als CoronaCheck en CoronaMelder. Dat schrijft minister Ernst Kuipers. Het gaat in totaal maar om een klein deel van het totale budget van het ministerie.

Het ministerie deelt die 29,4 miljoen euro in bij twee budgetten, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting die Kuipers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin licht Kuipers toe dat het budget op sommige punten is gewijzigd en waarom. Kuipers licht niet toe waar het geld precies heen moet en waarom dat niet eerder in het budget stond. De totale begroting van het ministerie voor 2022 is zo'n 28,5 miljard euro.

Een van de zaken die extra geld gaat kosten, is het verkorten van de geldigheid van papieren QR-codes. De geprinte CoronaCheck-bewijzen zijn nu een jaar geldig en dat gaat 'naar verwachting' terug naar drie maanden. Daardoor moet er meer worden geprint voor mensen die dat niet kunnen of willen. Dat kost 400.000 euro.

Kuipers zei enkele weken geleden dat de focus de komende tijd meer ligt op het uitfaseren van de corona-apps, dan op het uitbreiden van de functionaliteit. Het wetsvoorstel om CoronaCheck klaar te maken voor 2G, waarbij een negatieve test niet langer genoeg is om ergens binnen te komen, ligt voorlopig in de ijskast: er lijkt geen meerderheid voor te zijn in de Tweede Kamer. CoronaCheck is een tijdelijk middel; het is onbekend hoe lang het kabinet de app nog wil blijven inzetten.

Update 20:21: In dit artikel stond eerst dat het geld bedoeld was voor alleen CoronaCheck, maar dat is niet juist.