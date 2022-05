Telefoonmaker gaat mogelijk privacyvriendelijke custom-rom GrapheneOS meeleveren

Een telefoonfabrikant gaat mogelijk de privacyvriendelijke custom-rom GrapheneOS vanuit de fabriek meeleveren met een toestel. GrapheneOS claimt in overleg te zijn daarover. Het is onbekend over welke fabrikant het gaat.

Het is onbekend wat de telefoon precies zal bieden, maar hij zal worden gebouwd volgens de vereisten van de makers van GrapheneOS, melden de ontwikkelaars. "Een van onze doelen sinds lange tijd is werken met een hardwaremaker om een telefoon te produceren die voldoet aan onze vereisten en die is ontworpen om GrapheneOS als stock OS te draaien. We hebben geen details over met wie we werken of iets anders, maar we zijn er optimistisch over."

Door het gebrek aan details is er niets bekend over hoe de telefoon zich zal onderscheiden van andere modellen op de markt en wanneer hij zal uitkomen. GrapheneOS is een op privacy gerichte custom-rom die alleen draait op Googles Pixel-telefoons. Het werd bekend nadat klokkenluider Edward Snowden zei dat hij GrapheneOS op een telefoon zou draaien. Tweakers behandelde GrapheneOS onder meer vorig jaar zomer in een overzicht van installatie en gebruik van custom-roms.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een custom-rom voorgeïnstalleerd komt te staan op een telefoon. De OnePlus One had bijvoorbeeld CyanogenMod en ook fabrikant Wileyfox maakte gebruik van Cyanogen als besturingssysteem voor smartphones.