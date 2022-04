'Nederlanders installeren CoronaMelder vooral niet omdat ze veel thuisblijven'

Ongeveer 29 procent van de ondervraagden in een onderzoek van Telecompaper zegt dat ze CoronaMelder niet installeren omdat ze vooral thuisblijven en daardoor de app niet nodig hebben. Ook zorgen over locatiegegevens vormen een reden om de app niet te installeren.

De cijfers gaan over november, meldt Telecompaper. Ongeveer 23 procent zegt zorgen te hebben over wat er met de locatiegegevens gebeurt waar de Nederlandse corona-app toegang toe vraagt. Het antwoord is: niets. De app werkt via de bluetooth-api van Apple en Google en maakt geen gebruik van locatiegegevens. Wel moet de locatiefunctie zijn ingeschakeld om de nauwkeurigheid van de app te bepalen.

Nog eens 21 procent installeert de app niet vanwege twijfels over de effectiviteit ervan. De app registreert het als twee smartphones met de app erop een kwartier lang naar schatting binnen anderhalve meter van elkaar zijn geweest. Als daarna een van die personen een code invoert om een coronabesmetting door te geven, krijgt de ander een seintje. Nog eens 15 procent wantrouwt de corona-aanpak van de overheid en installeert de app daarom niet.

De antwoorden lijken aan te geven dat Telecompaper onder meer deze opties heeft gegeven in een meerkeuzevraag. Het is onbekend of mensen eerst zelf bezwaren mochten verwoorden bij het onderzoek. Voor het onderzoek vullen maximaal rond tienduizend mensen een vragenlijst in.

Telecompaper zegt dat 4,5 miljoen Nederlanders de app geïnstalleerd hebben staan. Dat blijkt geen juiste schatting; eind november was het aantal installaties van de app 4,12 miljoen, blijkt uit cijfers van het ministerie van VWS. Het aantal downloads is tot nu toe 4,26 miljoen. Tweakers publiceerde in oktober een uitgebreid achtergrondverhaal over CoronaMelder.