CoronaMelder kan wellicht vanaf 30 november samenwerken met andere Europese apps

De Nederlandse minister van Volksgezondheid is voornemens om de CoronaMelder-app aan te laten sluiten bij de eerstvolgende gelegenheid om nationale apps te verbinden met de gateway voor Europese interoperabiliteit. Dit vindt plaats op 30 november.

In een brief gericht aan de Tweede Kamer schrijft minister Hugo de Jonge dat hij het voornemen heeft zich aan te sluiten bij de 'eerstvolgende wave' van 30 november, maar dat hij dat alleen doet als er vanuit het parlement geen bezwaren zijn. Als die er niet zijn, kan dat betekenen dat de Nederlandse CoronaMelder vanaf 30 november wordt aangesloten op de in Luxemburg gevestigde gateway, en de app daarmee wordt verbonden met andere nationale corona-apps die met deze dienst zijn verbonden. Om dit mogelijk te maken is op 6 november de aanvraag naar de Europese Commissie gestuurd, inclusief benodigde documentatie, zoals een data protection impact assessment, een technische checklist en een privacyverklaring.

Een bezwaar zou kunnen zijn dat de minister te snel van stapel loopt. Er is namelijk al een wettelijke grondslag voor de uitwisseling van gegevens via de federatieve gateway, maar in die wettelijke regeling is ook bepaald dat er bij amvb geregeld wordt dat er een verwerkingsverantwoordelijke voor de Europese uitwisseling wordt aangewezen. Het wetgevingsproces omtrent deze amvb, inclusief advies van de Raad van State en publicatie in het Staatsblad, zal niet voor 30 november zijn afgerond. Een verwerkingsverantwoordelijke is een persoon die conform de AVG verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, in dit geval in het kader van de CoronaMelder-app.

De Jonge stelt dat het beter is om deze laatste formele stap niet de aansluiting bij de eerstvolgende wave te laten verhinderen: "Gelet op het aantal besmettingen in Nederland en de rest van Europa lijkt het mij verstandig zo snel mogelijk aan te sluiten op de federatieve gateway. (...) Daarbij acht ik het van belang dat de grondslag voor interoperabiliteit op wens van de Tweede Kamer reeds is opgenomen in de wet, zoals ook de Raad van State eerder reeds adviseerde, de AP geen principiële bezwaren tegen interoperabiliteit heeft en de reikwijdte van de amvb slechts beperkt is tot het aanwijzen van de verwerkingsverantwoordelijke."

Het EU-brede systeem voor interoperabiliteit wordt gevormd door een gatewayserver in Luxemburg, een systeem dat is opgezet door T-Systems en SAP. Dit systeem is een maand geleden live gegaan. Daardoor zijn de eerste nationale apps via deze dienst met elkaar verbonden. Het gaat tot nu toe om de Duitse Corona-Warn-App, de Ierse COVID tracker en het Italiaanse immuni.

Dinsdag liet minister De Jonge nog weten dat de CoronaMelder-app door ongeveer 22,5 procent van de totale Nederlandse bevolking is gedownload. In vergelijking met de andere negentien Europese landen met een eigen corona-app noemt de minister deze Nederlandse adoptiegraad hoog. Alleen Duitsland, Ierland en Finland scoren hier hoger, met respectievelijk 27, 44 en 47 procent.