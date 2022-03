Gerucht: nieuwe versie Nintendo Switch heeft 7"-oledscherm met 720p-resolutie

Een komende versie van de Nintendo Switch, die nog dit jaar moet uitkomen, heeft een 7"-oledscherm van Samsung met 720p-resolutie. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. De Switch en Switch Lite hebben lcd's met een 720p-resolutie.

Het gaat om een rigide oledscherm en dus niet om een flexibel scherm, meldt Bloomberg. De prijzen van de rigide schermen zijn lager dan voorheen, omdat smartphonemakers vooral flexibele oledschermen willen. Samsung gebruikt het flexibele scherm sinds de Galaxy S8 van 2017 om de displaycontroller in de behuizing onder het scherm te kunnen vouwen, waardoor de schermrand aan de onderkant dunner kan zijn. Die techniek zit sinds eind 2017 ook in iPhones met oledscherm en in veel andere smartphones.

De nieuwe Switch zou een scherm van Samsung krijgen met een diagonaal van 7". Dat is groter dan de 6,2"-lcd van de Switch en het 5,5"-scherm van de Switch Lite. De resolutie zou met 720p hetzelfde zijn als bij de vorige Switch-consoles. In een dock zou de nieuwe versie games op 4k kunnen laten zien, wat de Switch niet kan.

De nieuwe variant van de Switch moet later dit jaar uitkomen, voor de feestdagen. Er gaan al langer geruchten over een Switch Pro en Nintendo liet zelf de mogelijkheid open van een nieuwe versie later dit jaar.

Nintendo Switch (links) en mock-up van Switch met 7"-scherm in dezelfde behuizing