Fortnite krijgt na update hogere resolutie op Nintendo Switch

Epic Games verhoogt de resolutie van Fortnite op de Nintendo Switch met een update. Volgens de ontwikkelaar kan dat door beter gebruik te maken van de gpu. De resolutie gaat zowel in de handheldmodus als in de dockmodus omhoog.

Het totale aantal pixels gaat in de handheldmodus met 38 procent omhoog, meldt Epic Games. De 'verwachte resolutie' is 1170x660 pixels, dat was 1000x560 voor de update. Net als voorheen gebruikt de game een dynamische resolutie, die omlaag schaalt als er veel in beeld gebeurt, om de framerate constant te houden.

In de dockmodus gaat de verwachte resolutie naar 1560x880 pixels, dat was 1390x780 pixels. De stijging in aantal pixels is hier dus zo'n 31 procent. Volgens Epic zorgt de hogere resolutie niet voor lagere framerates. De update zou juist een consistentere framerate moeten bieden, wat moet resulteren in een meer vloeiende ervaring. De game draait op de Switch met 30fps. Ook brengt de update een ruimtebesparing van 140MB met zich mee.

Fornite op de Nintendo Switch voor en na (rechts) de update