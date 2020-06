Pokémon Go werkt vanaf augustus niet meer op 32bit-Android-apparaten

Niantic stopt per augustus met de ondersteuning van Pokémon Go op 32bit-Android-apparaten. De ontwikkelaar wil zich alleen nog richten op de 64bit-versie van het spel. De game zal op veel smartphones van voor 2015 niet meer werken.

Het einde van 32bit-ondersteuning wordt begin augustus doorgevoerd met een verplichte update voor Pokémon Go. Niantic noemt een aantal smartphones die vanaf dan niet meer ondersteund worden. Het gaat bijvoorbeeld om de Samsung Galaxy S4, S5 en Note 3, de Sony Xperia Z2 en Z3 en de eerste Motorola Moto G. Dat zijn smartphones die een 32bit-soc hebben en dus geen 64bit-apps ondersteunen.

Niantic meldt dat veel Android-apparaten van voor 2015 niet meer zullen werken. Qualcomm maakt sinds 2014 socs die ook 64bit ondersteunen, de eerste was de Snapdragon 410. In het hogere segment waren de Snapdragon 808 en 810 eerste Qualcomm-socs met 64bit-ondersteuning.

Vorig jaar liet Niantic de ondersteuning voor Android 4.4 Kitkat en ouder vallen, om de ontwikkeling te kunnen richten op minder versies van het besturingssysteem. Pokémon Go werkt sindsdien alleen op Android 5.0 of nieuwer. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de iOS-versie van de game. Die werkt op telefoons met iOS 11 of nieuwer.