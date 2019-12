Qualcomm ontwikkelt 5g-chipset voor headsets en werkt met Niantic aan ar-bril

Qualcomm heeft zijn Snapdragon XR2-platform voor virtual reality en augmented reality aangekondigd. Headsets en brillen met de chips moeten volgend jaar onder andere 5g ondersteunen. Het bedrijf werkt met Niantic Labs aan een referentieontwerp van een ar-bril.

De Snapdragon XR2-chipset biedt ten opzichte van het huidige XR-platform onder andere dubbel zo krachtige cpu- en gpu-prestaties, naast ondersteuning voor hogere videobandbreedte en hogere resoluties, claimt Qualcomm, dat verduidelijkt dat XR voor eXtendedReality staat. Headsets met XR2 kunnen met tot aan zeven camera's gekoppeld worden en er is een speciale processor voor computer vision, oftewel het 'begrip' van beelden.

Het platform kan een resolutie van maximaal 3k bij 3k per oog op 90fps verwerken, luidt de claim, en 360-gradenbeelden van 8k op 60fps streamend of lokaal tonen. Qualcomm heeft hoge verwachtingen van vr en ar als mobiele computingplatformen van de toekomst, maar wel zijn er nog obstakels te overwinnen en staat de techniek nog in de kinderschoenen. Onder andere de hdr-weergave, motion tracking en verversingssnelheid moeten beter, waarbij het bedrijf wat dit laatste betreft 120Hz per oog als streven aanhoudt.

Qualcomm werkt aan een referentieplatform voor slimme brillen, dat doet het bedrijf met Niantic Labs, maker van Ingress, Pokémon Go en Harry Potter: Wizards Unite. Naast de hardware ontwikkelen ze de software en netwerkcomponenten. Aangezien het een referentieplatform betreft kunnen derde partijen dit gebruiken om in de toekomst hun ar-brillen op te baseren. Niantic belooft de uitkomst aan ontwikkelaars beschikbaar te stellen via zijn Niantic Creator Program. Details over de samenwerking of de ar-bril zijn verder niet bekendgemaakt. Wel toonde Qualcomm een concept van een ar-bril voor hulpdiensten.