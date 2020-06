Internet Archive stopt eerder met verruimd e-bookaanbod na klachten uitgevers

Internet Archive stopt twee weken eerder dan gepland met zijn National Emergency Library, omdat de organisatie aangeklaagd is door vier uitgevers. De stichting biedt tijdelijk e-books zonder wachtlijst aan omdat fysieke bibliotheken in de VS zijn gesloten.

De National Emergency Library sluit 16 juni in plaats van de geplande 30 juni, waarna Internet Archive terugkeert naar zijn beleid van 'gecontroleerd digitaal uitlenen'. De reden voor het vervroegd stoppen ligt volgens de stichting bij de rechtszaak die vier uitgevers maandag tegen Internet Archive aangespannen hebben.

De uitgevers Penguin Random House, HarperCollins, Hachette en Wiley klagen de stichting aan met de claim dat Internet Archive illegaal 1,3 miljoen auteursrechtelijk beschermde boeken heeft gescand en deze gratis beschikbaar stelt aan gebruikers die een account aanmaken. Volgens de Amerikaanse uitgeefbranche lijkt Internet Archive daarmee een van de grootste piraterijsites voor boeken in de wereld te zijn. "De aanklacht toont aan dat Internet Archive op grote schaal auteursrechteninbreuk pleegt en promoot", aldus de Association of Americam Publishers. De praktijken van de organisatie zouden weinig te maken hebben met die van reguliere bibliotheken, claimen de uitgevers, die al snel bij de komst van de Emergency Library kritiek uitten.

Volgens Internet Archive valt de aanklacht juist het concept van het bezit en uitlenen van digitale boeken door bibliotheken aan. Veel bibliotheken maken gebruik van controlled digital lending, waarbij een enkele lezer tijdelijk een e-book kan lenen, waarna de toegang dankzij drm weer ontzegd wordt. Ook uitgevers maken hiervan gebruik en het Internet Archive doet dit al sinds 2011, is het weerwoord. Bij de National Emergency Library werd het beleid tijdelijk verruimd omdat bibliotheken in de VS dicht zijn.

Educatieve instellingen zouden dankbaar zijn voor het verwijderen van de wachtlijst om e-books te kunnen lenen en academische uitgevers zouden het project steunen, zo wijst Internet Archive er verder op.