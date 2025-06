Internet Archive heeft al dagen last van ddos-aanvallen

Internet Archive en zijn Wayback Machine hebben sinds afgelopen weekend last van ddos-aanvallen. Dat maakt de stichting achter deze diensten bekend. Het kan daardoor voorkomen dat de diensten van de organisatie onbereikbaar zijn.

De ddos-aanvallen begonnen op zondag, meldt Internet Archive in een blogpost. Internet Archive, waar miljoenen historische documenten, websites en media beschikbaar zijn, is daardoor zelf mogelijk niet goed bereikbaar. Ook de Wayback Machine, waarmee snapshots van webpagina's bekeken kunnen worden, heeft last van de aanvallen. Volgens de organisatie zijn alle collecties veilig.

Internet Archive gaf de afgelopen dagen updates over de situatie op sociale media. Gisteravond zei de organisatie dat het nog steeds last heeft van een ddos-aanval. De bron van de aanval is onbekend, hoewel Internet Archive zegt dat zijn digitale 'bibliotheken en andere kennisinstituten' de laatste tijd steeds vaker het doelwit zijn van dergelijke ddos-pogingen.