Wayback Machine laat gebruikers weer nieuwe webpagina's archiveren

De Wayback Machine is weer volledig functioneel. Gebruikers kunnen vanaf nu nieuwe webpagina's archiveren op de dienst. Dat was wekenlang niet mogelijk nadat het Internet Archive, de organisatie achter de dienst, slachtoffer was van een grote ddos-aanval.

De 'Save Page Now'-archiveerfunctie is vanaf nu weer beschikbaar in de Wayback Machine, bevestigt het Internet Archive op sociale media. Gebruikers kunnen daarmee een URL invoeren en de inhoud daarvan archiveren in de Wayback Machine. Webpagina's die sinds 9 oktober zijn gearchiveerd, worden met terugwerkende kracht toegevoegd aan de dienst.

Het Internet Archive werd begin oktober slachtoffer van een grote ddos-aanval, waardoor de hele dienst offline werd gehaald. Tegelijk werd de dienst slachtoffer van een groot datalek. Op 14 oktober keerde de Wayback Machine terug, zij het in een read-onlymodus. Daardoor was het niet mogelijk om nieuwe webpagina's te uploaden naar de dienst. Nu, bijna een maand later, is de Wayback Machine dus weer volledig functioneel.