'Spider-Man: Miles Morales is PS5-remaster en uitbreiding' - update

PlayStation 5-game Spider-Man: Miles Morales is geen volledig nieuwe game, maar een remaster van het spel dat in 2018 verscheen, met daarbij een uitbreiding. Het spel dat door Insomniac Games wordt gemaakt, komt eind dit jaar uit.

Donderdagavond toonde Sony een trailer van Spider-Man: Miles Morales, zonder verdere details bekend te maken. Het leek te gaan om een nieuw spel, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Een Sony-topman geeft daar volgens Video Games Chronicle uitleg over in een interview met The Telegraph.

Simon Rutter, het kopstuk van Sony's Europese PlayStation-afdeling, verklaart dat Miles Morales een uitbreiding is die gekoppeld is aan een geüpgradede versie van Marvel's Spider-Man. "Je kunt het beschouwen als een uitbreiding en een verbetering op de vorige game", zegt hij.

Volgens Rutter bevat de vernieuwde game een substantieel nieuw deel met Miles Morales in de hoofdrol. Verder bevat de remaster de complete game die in 2018 uitkwam, maar er zouden significante verbeteringen zijn gemaakt aan het spel en aan de engine, om de PlayStation 5-hardware te benutten.

Marvel's Spider-Man kwam in 2018 exclusief uit voor de PlayStation 4. Het spel is gemaakt door Insomniac Games, een studio die inmiddels door Sony is ingelijfd. Van de Spider-Man-game zijn meer dan 13 miljoen exemplaren verkocht. Sony gebruikte de game eerder om te demonstreren hoe snel de PlayStation 5 een spelwereld kan inladen.

Update 18:39: Insomniac Games meldt op Twitter dat Spider-Man: Miles Morales een 'standalone' game is. Daarmee lijkt de studio te reageren op de berichtgeving. Op verdere vragen op de tweet gaat Insomniac niet dieper in, de studio blijft herhalen dat het een losstaand spel is. Het feit dat het om een standalone game gaat, hoeft de eerdere uitspraken van Sony echter niet volledig uit te sluiten. Het zou kunnen gaan om een losstaande uitbreiding. Insomniac gaat in de komende maanden meer details bekendmaken over het spel.