Sony toont PlayStation 5-gameplay van Spider-Man Miles: Morales - update

Sony heeft een uitgebreide gameplayvideo getoond van Spider-Man: Miles Morales. De game van PlayStation-studio Insomniac werd al eerder aangekondigd, maar gameplay was nog niet getoond. Het spel verschijnt eind dit jaar voor de PlayStation 5 en PlayStation 4.

In de video van ruim zeven minuten wisselen actiescènes en cut-scènes elkaar af. De beelden zijn opgenomen op een PlayStation 5-console en de trailer staat in 4K-resolutie op YouTube. Het is voor het eerst dat Sony en Insomniac uitgebreide gameplay tonen van de game.

Bij Sony's eerdere PlayStation-livestream in juni werd het spel aangekondigd. Destijds was enkel een korte teasertrailer te zien. Ook was nog niet bekend of de game naar de PlayStation 4 komt, dat is nu wel duidelijk. Aan het einde van de trailer staat dat de game voor beide generaties verschijnt. Een exacte verschijningsdatum is er nog niet, Sony houdt het op 'feestdagen 2020'.

Update 23:19: Sony heeft bekendgemaakt dat de game gelijktijdig met de PlayStation 5 uitkomt op 19 november. Ook komt er een remaster van de PlayStation 4-game Spider-Man voor de PlayStation 5. Sony gaat een bundel aanbieden van 80 euro, met daarin de nieuwe game en de remaster. Spider-Man: Miles Morales kost los 60 euro.