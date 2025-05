Fairphone brengt Android 13-upgrade uit voor Fairphone 3 en 3+

Fairphone heeft een Android 13-upgrade uitgebracht voor de Fairphone 3 en 3+. Deze upgrade was al aangekondigd, maar eerder sprak het bedrijf nog over eind juni. De upgrade komt in fases naar gebruikers.

De Fairphone 3 en 3+ ondersteunden voor de upgrade maximaal Android 11. Android 12 slaan de twee telefoons dus over. De smartphonefabrikant zegt dit te doen, omdat Qualcomm de gebruikte Snapdragon 632-soc niet meer ondersteunt. Fairphone moest daarom zelf meer software maken voor de upgrade en besloot om die reden meteen aan een Android 13-upgrade te werken, omdat deze versie niet veel verschilt van Android 12.

Fairphone bracht de 3 uit in 2019 en de 3+ verscheen een jaar later. De 3+ heeft betere camera's en speakers, en is van meer gerecycled materiaal gemaakt. Fairphone zegt de softwareondersteuning van de 3 met twee jaar te willen verlengen, waardoor deze tot medio 2026 softwareupdates zou moeten krijgen. Het is niet duidelijk of daar ook een extra Android-upgrade bij zit.