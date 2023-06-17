Renders tonen eerste beelden van Fairphone 5 met cameragat in scherm

Er zijn voor het eerst renders verschenen van de Fairphone 5. De grootste zichtbare verandering is dat er nu een cameragat boven in het scherm zit, terwijl de camera van de vorige telefoon vastzat aan een druppelvormige inkeping.

Behalve de bovenste, is ook de onderste rand om de telefoon verkleind ten opzichte van de Fairphone 4, valt op te maken uit de gelekte renders die Android Authority in handen kreeg. Een andere verandering is dat de cameraflitsmodule niet langer ovaal is, maar in plaats daarvan de vorm heeft van een cirkel. Voor de rest lijken er op visueel vlak weinig veranderingen in het camera-eiland te zitten.

Verder zijn de posities van de micro-sd- en simkaartgleuven verschoven naar boven en valt te zien dat de Fairphone 5 in drie verschillende kleuren uitgebracht gaat worden: zwart, lichtblauw en transparant. Net als voorheen blijkt dat ook dit toestel makkelijk vervangbare onderdelen en een verwisselbare accu krijgt. Naast de renders zijn er nog geen specificaties bekend, zoals de grootte van het scherm of het type processor.

De Fairphone 5 wordt de opvolger van de Fairphone 4 uit 2021. De toestellen van de Nederlandse smartphonefabrikant zijn zo gemaakt dat ze gemakkelijk te repareren zijn en het bedrijf legt veel nadruk op het beperken van de milieu-impact, onder andere door gerecyclede materialen te gebruiken. Het doel is om te laten zien dat de productie van smartphones eerlijker kan en dat gebruikers langer met een telefoon kunnen doen.

Fairphone 5Fairphone 5Fairphone 5Ter vergelijking: de Fairphone 4

De gelekte Fairphone 5-renders. De laatste afbeelding is van de Fairphone 4, ter vergelijking.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 17-06-2023 11:36
198 • submitter: Nimrod

17-06-2023 • 11:36

198

Submitter: Nimrod

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Fairphone 4

vanaf € 555,-

3.5 van 5 sterren

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Duurzaamheid gaat gepaard met offers

16 sep 2023 | met video

Duurzaamheid gaat gepaard met offers

Fairphone 5 Review

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Reacties (198)

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Gropah 17 juni 2023 11:51
edit: dit was in reactie op Oon in 'Renders tonen eerste beelden van Fairphone 5 met cameragat in scherm', maar ik keek schijnbaar scheef met het plaatsen.
[...]
want goedkoop zijn ze ook echt niet, en verantwoord materialen verzamelen is niet mijn verantwoordelijkheid als consument.
Maar is dat niet jouw verantwoordelijkheid? Fairphone laat (imo) met hun telefoons zien, dat andere merken dus betere telefoons kunnen produceren omdat ze meer vervuilen. Er is binnen de maatschappij veel gedoe over vervuiling, en fairphone bied nu juist een schoner alternatief aan voor iets wat veel mensen dagelijks gebruiken.

Ja, de fabrikant is verantwoordelijk voor het voorkomen/oplossen van vervuiling, maar als gebruiker krijg jij de mogelijkheid om daar voor te betalen, of niet.

[Reactie gewijzigd door Gropah op 22 juli 2024 13:45]

The Zep Man @Gropah17 juni 2023 11:59
Maar is dat niet jouw verantwoordelijkheid?
Het enige dat in de geschiedenis effectief is in het breken van de cyclus van vraag en aanbod van meuk, is regulering. In een gereguleerde markt vindt innovatie plaats in de richting waar de markt heen gestuurd wordt. Nu brengt Fairphone een (mogelijk) minder vervuilende smartphone uit. In een gereguleerde markt moet iedereen dat doen, anders spelen ze niet mee. Zie bijvoorbeeld de aankomende accuverplichting, waarbij straks van alle nieuwe apparatuur die daaronder vervalt de accu gebruiksvriendelijk vervangbaar moet zijn. Alle fabrikanten moeten daaraan voldoen. Als daardoor de kosten stijgen, dan betalen de consumenten dat. Als een fabrikant innoveert en de kosten weet te drukken terwijl die zich aan de regels houdt, dan heeft die een voordeel in de vorm van meer omzet. Het innoveren kan in een dergelijke situatie ook lonen, waarbij dat zonder regulering in een vrije markt (race to the bottom) niet lukt.

Zulke regulering is nodig om zowel consumenten als bedrijven over te halen. Tot die tijd doet de (gemiddelde) consument hetzelfde wat (gemiddelde) bedrijven doen: zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk.

De verantwoording ligt bij de maatschappij, die zou moeten sturen naar regulering. Een individuele consument hoeft zich niet schuldig te voelen voor die ene vliegreis waarbij er geen redelijk alternatief is of het kopen van die goedkope smartphone omdat die niet meer kan betalen. De bedrijven en aandeelhouders die daarvan profiteren voelen zich immers ook niet schuldig voor het aanbod van meuk, maar plukken wel de vruchten daarvan. Het is de individuele consument niet toe te rekenen dat die meedoet aan deze cyclus.

Je kan je dus hooguit schuldig voelen voor je stemgedrag, want dat is in de praktijk (als niet-politicus) de enige invloed die je hebt. Al stem je op een partij die rekening houdt met het milieu en je vervuilt zelf niet onnodig (in het redelijke en billijke), dan doe je het al een stuk beter dan het gemiddelde. Dat overgebleven gevoel van schuld en verantwoordelijkheid draag je voor niemand behalve jezelf.

Guilt is like a bag of fucking bricks. All you gotta do is set it down.

[edit]
En zie de typische reacties op deze reactie. 'Nee, JIJ moet je schuldig voelen omdat je niet je hele leven overhoop gooit. Het zijn niet de aandeelhouders die hier grof aan verdienen, maar JIJ met je slechts 250 EUR kostende smartphone." De indoctrinatie werkt. :+

Ik heb mijn aandeel gedaan (en doe dat nog steeds) om mijn bijdrage netto positief te maken t.o.v. de rest, en heb mijn zak met bakstenen lang geleden neergezet.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:45]

RobertPeterson @The Zep Man17 juni 2023 18:59
Bedrijven als Framework en FairPhone staan ergens voor, dan is het aan jou als consument of jij het die meerprijs waard vind of niet. Natuurlijk is daar niet keiharde regulering voor nodig.

Vind het wat wereldvreemd. Er moet vanuit overheden regulering komen, dan pas kun je als consument bewust er mee bezig zijn. Omdat niet genoeg mensen "groen" stemmen, reguleert de overheid nog niet genoeg en kan ik dus geen keuzes maken die beter zijn voor het milieu.

Misschien moet je je kop uit het zand steken en gewoon nadenken over wat je koopt.
Annihilism @RobertPeterson17 juni 2023 20:49
Bedrijven als Framework en FairPhone staan ergens voor, dan is het aan jou als consument of jij het die meerprijs waard vind of niet. Natuurlijk is daar niet keiharde regulering voor nodig.
en gewoon nadenken over wat je koopt.
Oneens. Als er geen regulering was dan was iedereen ook nog lekker met roundup onkruid aan het spuiten en stoppen de voedselproducenten ons voedsel vol met nog veel meer rotzooi als nu nog steeds gebeurd. Hetzelfde geld voor hardware zonder right to repair gaan fabrikanten er alles aan doen om te zorgen dat jij je apparaat weggooit en nieuwe koopt. Het milieu boeit 99,99% van de fabrikanten echt helemaal niets, alleen wat ze onder aan de streep er aan over houden. Juist een overheid kan regels instellen waar een fabrikant zich aan moet houden anders zou het een mooi wild westen worden.

Als je verwacht dat de consument het verschil gaat maken dan denk ik dat je wel een erg rooskleurig beeld hebt van de wereld. Veel consumenten kunnen namelijk niet eens het verschil maken omdat ze dat niet kunnen betalen. Die gaan echt geen "organische" krop sla kopen die 1 euro duurder is en ook geen telefoon die minder kan voor meer geld (in hun ogen dan hè, persoonlijk vind ik de repareerbaarheid en pre). Er zijn genoeg voorbeelden te noemen waarbij er zonder regulering nooit iets veranderd zou zijn. En zelfs nu zie je dat bedrijven gewoon Europa uitvluchten en hun productie naar een land verplaatsen waar je het accuzuur zo de grond in mag gieten (India bijvoorbeeld).

Ik wou dat ik kon zeggen dat je gelijk had en we in een wereld leven waar zulk soort regulering niet nodig was, dat meen ik echt. Maar in zon wereld leven we helaas niet en dat is elke dag pijnlijk duidelijk als je het nieuws volgt.
RobertPeterson @Annihilism18 juni 2023 02:53
Niet kunnen betalen? De consumenten kunnen allemaal prima een iPhone 14 Pro voor 1100 euro betalen. Het is niet willen. Dat geeft ook niks, maar om te stellen dat je helemaal voor regulering bent, en dit moet beter etc, maar vervolgens alternatieven die er zijn links laten liggen, want er is nog geen regulering is gewoon hypocriet. (daar bedoel ik niet jou mee, maar de aanstichter van deze hele discussie haha) Of het boeit je niet, dan koop je gewoon een iPhone en een macbook. Of er zijn al alternatieven die je nu kunt gebruiken.
Oneens. Als er geen regulering was dan was iedereen ook nog lekker met roundup onkruid aan het spuiten en stoppen de voedselproducenten ons voedsel vol met nog veel meer rotzooi als nu nog steeds gebeurd. Hetzelfde geld voor hardware zonder right to repair gaan fabrikanten er alles aan doen om te zorgen dat jij je apparaat weggooit en nieuwe koopt.
Precies, in plaats van dat je altijd naar de supermarkt gaat om je eten te kopen en dus maar afhankelijk bent van reguleringen en afspraken die hierin worden gemaakt kun je ook je brood bij de bakker halen en je vlees bij de slager. Dan weet je wat je krijgt.

Als het je interesseert kun je nadenken over wat je koopt en gebruikt. Fairphone en framework zijn daar mooie voorbeelden van. Trouwens, beide bedrijven doen het ook helemaal niet slecht, dus blijkbaar is er ook zonder regulering een grote groep mensen die het er wel voor over heeft.
Als je verwacht dat de consument het verschil gaat maken dan denk ik dat je wel een erg rooskleurig beeld hebt van de wereld.
De consument maakt het verschil in goede of kwade zin. Als de consument gewoon blijft kopen en zich niet druk maakt om de e-wase en repairability, dan is voor een grote groep mensen die noodzaak er dus nog niet. Het boeit die mensen dus niet genoeg.

Zouden alle mensen masaal Framework kopen, masaal geen vlees meer eten, masaal geen tickets meer boeken om te vliegen. Dan heeft dat juist een gigantische impact. Het probleem is, dat de meeste mensen zich daar helemaal niet druk over maakt. En dus maakt de consument een gigantisch verschil, in kwade zin.

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 22 juli 2024 13:45]

ochhanz @RobertPeterson18 juni 2023 23:46
Niet kunnen betalen? De consumenten kunnen allemaal prima een iPhone 14 Pro voor 1100 euro betalen.
...
Precies, in plaats van dat je altijd naar de supermarkt gaat om je eten te kopen en dus maar afhankelijk bent van reguleringen en afspraken die hierin worden gemaakt kun je ook je brood bij de bakker halen en je vlees bij de slager. Dan weet je wat je krijgt.
, mensen die nu een iphone (of Samsung galaxy oid) kopen die kunnen een Fairphone wel betalen maar veel Iphone gebruikers zie ik dat niet doen vanwege ander OS. Daarnaast lijkt het het aantal gezinnen dat in Nederland in armoede leeft te stijgen (bijv https://www.unicef.nl/nie...pgroeit-in-armoede-stijgt ).
Natuurlijk zitten hier ook wel mensen tussen met een gat in de hand maar er zijn ook veel mensen die moeite hebben om rond te komen vanwege inflatie + krimpflatie (waarbij hun loon niet evenredig meestijgt), hoge huurprijzen, onzekerheid over werk, hoge energiekosten, problemen met toeslagen etc. Van deze mensen kun je moeilijk verwachten dat ze 600-700 gaan neertikken voor een telefoon, zal eerder in de lijn van 100-350 zijn. Regulering zal vermoed ik veel kunnen helpen om ook meer betaalbare alternatieven op de markt te brengen (bijv puur vanwege de schaalvoordelen waar een partij zoals Samsung van geniet).
RobertPeterson @ochhanz19 juni 2023 00:35
Natuurlijk als je het niet kunt betalen dan is dat duidelijk. Maar alsnog. Ook als je geen geld hebt is tech wat je kunt repareren misschien nog wel slimmer. Koop een tweedehands fairphone 3 voor die onhandige koter van je, als die dan weer eens zijn telefoon laat vallen zet je er voor 50 euro een nieuw scherm op ipv een nieuwe telefoon te moeten kopen.

Het gaat mij ook meer om de mensen die doen alsof ze deugen, zijn voor een betere wereld en die start bij je zelf. Maar vervolgens wel MacBooks kopen en iPhones. “Ik zou zou graag een fairphone willen, dat is veel beter voor de natuur. Maar ik kan niet aan Android wennen”

Ja weet je, stop dan met dat deugdelijke geluk en wees gewoon eerlijk over dat het jou niet genoeg boeit.
n4m3l355 @RobertPeterson18 juni 2023 13:35
Ik denk dat niemand tegen goede bedoelingen zoals milieuvriendelijke of recyclebaar is. Maar de gemiddelde consument zegt vaak dat ze dat wel willen maar uiteindelijk zie je met hun beurs toch een andere mening hebben. Ook is het makkelijk om een nobel streven te hebben als bedrijf en dat van de consument ook te verwachten maar menig consument koopt wat value for money is. Die hebben niet de luxe om spaarzaam te zijn die zijn meer bezig hoe ze vanavond brood op de plank te krijgen.

Zo roept men hier dat dit door regulering moet komen, en dat forceert de maker en gebruiker om duurzaam te zijn, maar dit gaat wel ten gunste van de gebruiker zijn beurs die het toch al moeilijk heeft, met name de zwakkere worden geraakt door de groenere bedoeningen van onze overheid. Idealiter zijn milieuvriendelijker zonder meerkosten.
RobertPeterson @n4m3l35518 juni 2023 14:28
Maar een gereguleerde markt hoeft niet direct te betekenen dat het net zo voordelig als nu blijft. Door de komst van plastic is alles nu voor een habbekrats te maken. Wil je dingen echt duurzaam maken zal het ook duurder worden. Ik vind de prijs van de fairphone dus ook niet disproportioneel.

Verder helemaal met je eens!
xavierk @The Zep Man17 juni 2023 12:46
"die ene vliegreis waarbij er geen redelijk alternatief is "

Wat dacht je van niet vliegen?
The Zep Man @xavierk17 juni 2023 13:39
Wat dacht je van niet vliegen?
Dat hoeft geen redelijk alternatief te zijn. Wellicht 'moet' je reizen, waarbij 'moet' een sociale noodzaak kan zijn, zoals familiebezoek.
litebyte @xavierk17 juni 2023 14:15
Ik vlieg jaarlijks minimaal 2x naar Japan, er is geen alternatief. Dat is er vaak helaas binnen EUropa niet eens.
GekkePrutser
@litebyte17 juni 2023 15:04
Dit is zeker waar. Internationale treinreizen in Europa worden enorm tegengewerkt omdat de capaciteit er gewoon totaal niet is. Je kan wellicht 1 vliegtuig opzij zetten als je alles er helemaal op inzet maar dan ben je op de tussengelegen stukken een hoop lokale capaciteit kwijt.

Daarom wil NS International je nauwelijks Amsterdam -> Barcelona verkopen omdat het veel meer oplevert om diezelfde stoel in etappes te verkopen. Amsterdam -> Brussel, Brussel -> Parijs, Parijs -> Lyon, Lyon->Barcelona (en in Parijs moet je nog eens met de bomvolle metro de halve stad door ook 8)7)

Al die losse passagiers betalen een afgewogen prijs voor hun stoel en als je die bij elkaar optelt zou die naar Barcelona onbetaalbaar zijn. Bovendien moet elke passagier zijn wifi toegang, hapje, drankje en daar verdienen ze ook weer aan.

Als er niet twee dingen gebeuren, namelijk VEEL meer HSL railcapaciteit in Europa en ophouden met elk land zijn eigen regeltjes te hebben, dan komt intra-Europees rail nooit van de grond. ETCS komt ook nauwelijks van de grond. Een gewone trein naar Duisland moet nog steeds machinisten wisselen bij de grens 8)7

En we weten allemaal hoe lang het duurt om nieuwe HSL's aan te leggen. Dus met andere woorden: De trein is geen alternatief voor internationale middellange en lange reizen in Europa en wordt dat ook de komende 20 jaar niet. Dat is de realiteit.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:45]

QErikNL @GekkePrutser17 juni 2023 16:19
Dit is onzin dat de NS alleen etappes wilt verkopen omdat ze er meer aan verdienen. Het eerste probleem is dat er in Europa nog geen centraal systeem om internationale trein ticketing in te regelen, zoals dat bij vliegreizen wel het geval is. Daarnaast is het probleem van planning op het spoor, omdat dat vooral een nationale aangelegenheid is waarbij er niet tot nauwelijks nagedacht wordt over internationale verbindingen.

De EU is nu heel hard mee bezig om hier verandering in te brengen, zodat er in de zeer nabije toekomst veel makkelijker internationale tickets kunnen worden gekocht en dat de planning ook allemaal veel gemakkelijker werkt voor de consument.
GekkePrutser
@QErikNL17 juni 2023 18:01
Dit is onzin dat de NS alleen etappes wilt verkopen omdat ze er meer aan verdienen. Het eerste probleem is dat er in Europa nog geen centraal systeem om internationale trein ticketing in te regelen, zoals dat bij vliegreizen wel het geval is. Daarnaast is het probleem van planning op het spoor, omdat dat vooral een nationale aangelegenheid is waarbij er niet tot nauwelijks nagedacht wordt over internationale verbindingen.
Ja maar daarom is het dus duurder en om de prijs te laten concurreren met het vliegtuig, verdienen ze er te weinig aan. Want niemand wil naar Barcelona voor 600 euro als het ook nog eens gedoe is met overstappen en veel langer duurt dan het vliegtuig.

Daarom doen ze er niks aan om het te verkopen. Ik zeg niet dat de NS zelf de oorzaak is, maar de wil is er niet. Niet vanuit de EU maar ook de landen zelf niet omdat die investeren in hun HSL en daarvoor nationale belangen terug willen zien. Frankrijk wil niet zo graag passagiers hebben die alleen maar doorreizen. Die willen dat hun investering wat oplevert voor hun eigen burgers. Het HSL netwerk wordt door de HSL-eigen landen gezien als een nationaal paradepaardje en daar moeten de nationale burgers van profiteren. Niet de Europeaan of het klimaat.

Wat de EU had moeten doen is 20-30 jaar geleden toen het HSL gebeuren begon te investeren in een dik EU breed rail netwerk. En ja, toen wisten we ook echt al wel van klimaatverandering.
De EU is nu heel hard mee bezig om hier verandering in te brengen, zodat er in de zeer nabije toekomst veel makkelijker internationale tickets kunnen worden gekocht en dat de planning ook allemaal veel gemakkelijker werkt voor de consument.
De EU is gewoon 30 jaar te laat hiermee. De capaciteit is veel te laag om een serieus aandeel van het vliegverkeer te vervangen, en dat blijft de komende minstens 20 jaar ook zo als we naar de diverse HSL aanleg drama's kijken.

Vliegen blijft gewoon een ding de komende decennia. Zulke passagiersaantallen over het railnetwerk gaat hem nooit worden tot er echt serieus wat verandert. Dan kunnen we ons daar wel bezwaard over voelen maar het is gewoon een gevolg van totaal ontbrekende strategie op internationaal niveau.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:45]

TheVivaldi @QErikNL17 juni 2023 16:51
Het probleem zit hem denk ik meer in de kleinere of in elk geval minder toeristische plaatsen. Een kaartje Amsterdam - Barcelona zal NS nog wel doen, maar een kaartje Amsterdam - Rakovník kan gewoon niet. Bij laatstgenoemde zul je dan zélf tickets moeten regelen bij lokale vervoerders.

En daarnaast is de prijs een groot probleem: vliegtickets zijn ook binnen Europa vaak goedkoper dan losse treintickets (als je dus geen direct kaartje kunt kopen, zoals in mijn voorbeeld Amsterdam - Rakovník).

Plus de reistijd: hoe verder weg, hoe groter de kans dat je een hele dag aan het treinen bent of zelfs zult moeten overnachten. Als je een lange vakantie hebt en treinreizen leuk vindt, geen enkel probleem, maar anders is het toch minder fijn.

En tenslotte de betrouwbaarheid. Zelfs op relatief korte afstand zijn de vertragingen enorm. Amsterdam - Berlijn bijvoorbeeld (Berlijn ligt weliswaar niet om de hoek, maar er zijn genoeg plaatsen die dieper in Europa liggen, dus het is wel relatief dichtbij): de IC Berlijn is letterlijk áltijd vertraagd. Ik houd dat mooi bij en in het beste geval heb je 10-15 min. vertraging, wat best meevalt, maar de gemiddelde vertraging die ik zie is 60-75 minuten. Dat is niet niks, vooral omdat de meeste vertraging vanaf één bepaald station optreedt. Dan sta je de lekker een uur of langer op dat station te wachten tot de trein een keer mag vertrekken.
En de ICE's van/naar Duitsland ook geregeld flinke vertraging. Sterker nog, veel erger is dat zelfs de nachttreinen naar bijv. Wenen regelmatig 60-75 minuten vertraging hebben. Kun je nagaan, want die rijden 's nachts als het heel rustig is op het spoor!

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:45]

Keypunchie @TheVivaldi17 juni 2023 17:21
Een uitdaging van etappes is wat in de vliegwereld “bescherming”
wordt genoemd: als je je aansluitende vlucht mist, dan zorgt de luchtvaartmaatschappij ervoor dat je wordt omgeboekt.

Mijn visie: een Europees netwerk van “Internationale” stations waartussen je een vaste dienstregeling hebt en daarmee ook bescherming geniet. Dan zou het mooi zijn als vanaf die stations ook nog een 100km regeling zou gelden: gratis inclusief in je internationale ticket zit dan lokaal treinvervoer naar alle stations binnen 100km

Overigens is die nachttrein-vertraging niet juist *omdat* ze ‘s nachts rijden en het allemaal wat minder uitmaakt?

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 13:45]

GekkePrutser
@Keypunchie18 juni 2023 00:42
Een uitdaging van etappes is wat in de vliegwereld “bescherming”
wordt genoemd: als je je aansluitende vlucht mist, dan zorgt de luchtvaartmaatschappij ervoor dat je wordt omgeboekt.
Dat gebeurt allang niet meer binnen Europa. De maatschappijen dumpen je gewoon op de lokatie met de melding "wij zijn een point to point airline". Dit is ook de reden dat je de transfer desk niet kan gebruiken en je helemaal opnieuw door de douane moet met overstappen. Want als ze transfers zouden bieden zijn ze die bescherming wel verplicht.
TheVivaldi @Keypunchie17 juni 2023 17:29
Een uitdaging van etappes is wat in de vliegwereld “bescherming”
wordt genoemd: als je je aansluitende vlucht mist, dan zorgt de luchtvaartmaatschappij ervoor dat je wordt omgeboekt.
Klopt, maar dat is niet altijd mogelijk bij treinen en bij vliegtuigen trouwens ook niet. Als je met een vliegtuig naar een klein eilandje moet en er vliegt maar 3 keer per week een vliegtuig heen (ja, die eilanden bestaan!) en je vorige vlucht is vertraagd, succes met omboeken en nog iets aan je vakantie hebben. Ik weet het, kleinere kans want niet veel mensen doen dat, maar áls het gebeurt, dan zit je wel mooi met de gebakken peren.

En op het spoor al helemaal, met treinen in sommige landen die maar een of twee keer per dag gaan. Of in sommige landen buiten Europa zelfs een of twee keer per week.
The Zep Man @TheVivaldi17 juni 2023 17:46
En op het spoor al helemaal,
Op het spoor reis je niet naar afgelegen eilanden. Die bescherming zou makkelijk bijvoorbeeld het inzetten van bussen kunnen dekken, als passagiers buiten eigen schuld om ergens gestrand zijn doordat ze (bijvoorbeeld) een aansluiting missen of omdat er een trein niet rijdt.

Ja, zulke bescherming kost wat. Nu wordt vliegen gesubsidieerd. Steek dat geld liever in een EU-breed treinnetwerk en bescherming van passagiers daarbinnen.
TheVivaldi @The Zep Man17 juni 2023 17:59
[...]


Op het spoor reis je niet naar afgelegen eilanden.
Nee, maar daarom kun je nog wel te maken krijgen met treinen die veel te weinig rijden of moeilijk bereikbaar zijn. Daarom vind ik het ook knap irritant dat je slechts een deel van mijn zin citeert.

Voorbeeld: je wilt naar Mostar in Bosnië-Herzegovina, een bekende plaats, al was het maar door dat jaarlijkse Red Bull-evenement.
Succes, want geen grensoverschrijdend treinvervoer meer sinds 1992. En als je dan wél in BiH bent aangekomen, dan rijdt er maar twee keer per dag een trein van Sarajevo naar Mostar.

Of in sommige Afrikaanse landen, waar twee per week een trein al een luxe is.
Steek dat geld liever in een EU-breed treinnetwerk en bescherming van passagiers daarbinnen.
Daar ben ik het volledig mee eens. Ik had het over de huidige situatie, maar ik ben het er als groot treinenliefhebber zeker mee eens dat er meer in treinen moet worden gestoken.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:45]

nandervv @TheVivaldi18 juni 2023 07:29
Kijk eens op zugfinder.net, dan zie je dat de IC berlijn nog best wel mee valt. Gemiddeld +5, met 70% binnen 5 min vertraging (en dus op tijd). Dit is zelfs de maximumvertraging die deze onderweg gehad heeft, niet op de bestemming.
TheVivaldi @nandervv18 juni 2023 09:56
Ik houd het dagelijks bij via drgl.nl (de webversie van de bekende app OVInfo) en soms ook in het echt, daar ik langs de route van de IC Berlijn woon, en mijn statistieken laten toch echt wat anders zien. En ik ben heel nauwkeurig.
De Vliegmieren @GekkePrutser17 juni 2023 16:05
Je hoeft hemaal niet door Parijs om in Lyon te komen. Er loopt gewoon een (HSL) vanaf Lille naar Lyon via Aeroport Charles de Gaulle en Marne-La-Vallee.

Er is een directe trein vanuit Brussel (geexploiteerd door de SNCF); je bent dan klaar in pakweg drie en een half uur (om vanuit het centrum van Brussel naar Lyon-Centrum te komen kost je ongeveer evenveel tijd met het vliegtuig).

Lyon-Barcelona is een ander verhaal, er ligt dan ook geen HSL tussen Perpignan en de Spaanse grens, en je moet helemaal om het centraal massief reizen met de hoge snelheids trein terwijl een vliegtuig veel meer in een directe lijn kan vliegen.

[Reactie gewijzigd door De Vliegmieren op 22 juli 2024 13:45]

GekkePrutser
@De Vliegmieren17 juni 2023 16:47
Je hoeft hemaal niet door Parijs om in Lyon te komen. Er loopt gewoon een (HSL) vanaf Lille naar Lyon via Aeroport Charles de Gaulle en Marne-La-Vallee.
Dat is waar maar die reizen worden al helemaal weinig aangeboden, zoek maar eens op NS International. 90% van de reizen AMS->BCN die ze aanbieden gaan via Parijs. Kennelijk komen de tijden dan niet uit. Al die stukjes apart boeken is teveel gedoe.

Nou is het helemaal niet zover om vanaf Lyon trouwens (Lyon ligt ten oosten van de Pyreneen) maar er mist inderdaad een flink stuk HSL. En tussen Perpignan en Figueres is helemaal niet zo ver, ik denk een km of 50.

Maar al met al is het een ingewikkelde, lange en dure reis, zo wordt het nooit een alternatief.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:45]

birdmen50 @GekkePrutser17 juni 2023 17:54
Ik probeer ook zo min mogelijk te vliegen, afgelopen kerst de reis AMS>BCN proberen te maken met de trein. Thalys had enkel al 2,5 uur vertraging waardoor ik de overstap niet meer kon halen naar de TGV. Daarnaast waren er problemen tussen de spaanse (Renfe) en franse (SNCF), waardoor er maar twee treinen per dag gingen.

Uiteindelijk maar het vliegtuig gepakt vanaf Parijs, om nog op tijd te komen voor kerst.
Vorige zomer met interrail wel met veel plezier door europa gereist met de trein.

Maar zodra je ergens op tijd wil komen, is de trein zeker nog geen alternatief helaas.
GekkePrutser
@birdmen5017 juni 2023 17:58
Ja ik woon zelf in Barcelona en ik heb er wel eens naar gekeken, maar het is gewoon drama. Buiten de kosten is het gewoon een gammele verbinding.

Wat er nodig is om dit te laten werken, is gewoon een dikke trein die in 1x doorrijdt van Amsterdam naar Barcelona. Dat het uit kan bewijzen de aantallen vliegtuigpassagiers wel. Maar de capaciteit is er gewoon niet. En de wil vanuit de EU om die te maken ontbreekt volkomen.

Dan maar gewoon vliegen en op andere CO2 dingen besparen. Ik denk dat vliegen het laatste is dat we op moeten geven want het houdt de huidige wereld in stand en er is nog geen goede vervanging voor (zoals de electrische auto voor privevervoer wel is).

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:45]

Nox @GekkePrutser17 juni 2023 20:11
Die trein kost meer. Dus het kan niet uit. Als je voor 7 tientjes naar bcn vliegt, zou je voor 200 euro dit ook doen met de trein? En voor 500? Dat er geen taxpoet (of nauwelijks) wordt gerekend voor de vlucht wijst uit dat regulering nodig is. Tickets binnen 500-750km bijv mogen gewoon accijns over kerosine en btw over de tickets geheven krijgen, die btw over de accijns uiteraard.

En de trein zonder :+
brainsalad @GekkePrutser17 juni 2023 23:10
Goedzo, niet om de hete brei heen lullen. Alles 4 sporig maken, investeren!
GekkePrutser
@brainsalad18 juni 2023 00:07
Ik detecteer wat sarcasme, maar serieus, als we van het klimaatprobleem af willen dan hadden we dat allang moeten doen. En serieus in Europees verband, niet elk land voor zich.

Het kan namelijk allemaal prima in Europa, maar de wil/urgentie is er gewoon niet. En nu is het gewoon veel te laat om nog uit te maken voor het klimaatvraagstuk.

Snap ik ook wel, maar we moeten dan wel af van het begrip "vliegschaamte". Want er is gewoon geen serieus alternatief.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:45]

batjes @GekkePrutser18 juni 2023 01:50
Daar is de EU al mee bezig. Al een jaartje of 30. Niet alleen spoor, alle infra. Betuwelijn was ook onderdeel van TEN-T. Er is tussen 2017 en 2020 bijna 350miljard aan geïnvesteerd en er is in 2021 weer meer dan 300 miljard toegezegd.

Het is veruit het grootste infrastructuur project. Groter dan die van China.

Het lijkt lang te duren, omdat wij nogal voorop lopen met onze infra, merken we er weinig van. Maar over heel Europa gezien gaat het heel hard.

Het is hier ook wat lastiger, waar China zonder morren een kleine stad verplaatst of natuurgebied omver hakt, doen wij dat wat minder snel.
beerse @xavierk17 juni 2023 18:27
Vliegen is een vorm van reizen. Wat dacht je van niet reizen?

Vliegen is een zeer voordelinge, economische, ecologische en millieu vriendelijke vorm van reizen zolang er nog geen paden en rails liggen. Daar waar een waterweg is, zou varen een aardig alternatief kunnen zijn, al moet het niet te ver om zijn.

Slechts daar ware wegen en spoorwegen al liggen en dus de bijgaande millieu vervuiling van de aanleg daarvan al is geschied, zou reizen per spoor of kar ecologisch en economisch beter zijn. Maar waarom tel je de aanleg en het onderhoud van de paden niet mee?

Natuurlijk, mijn voorbeelden zijn gechargeerd. Maar dat is de botte knuppel van niet-vliegen ook.
GekkePrutser
@beerse18 juni 2023 00:15
Vliegen is een vorm van reizen. Wat dacht je van niet reizen?
Dat is gewoon vaak geen optie. We willen zo graag 1 europa zijn, daar hoort ook reizen bij. Ik woon bijvoorbeeld in Barcelona en wil mijn familie ook wel eens zien (al doe ik dat in de praktijk maar 1 of 2 keer per jaar, want ik woon niet voor niets hier, namelijk omdat ik het een hele fijne plek vind om te wonen).

Natuurlijk is het zonde om voor elk wissewasje een weekendje Praag of Milaan te pakken, dat ben ik met je eens. We zouden hier in Barcelona ook wel graag wat minder vrijgezellenfeestjes enzo hebben (de hele stad hangt vol met "tourist go home!" graffiti). Amsterdam heeft last van hetzelfde probleem.

En ja het levert wel wat op voor de economie hoor maar het is best mondjesmaat. De ryanair toerist pakt meestal bij de supermarkt een paar kratjes bier en blijft in hun goedkope AirBnB lallen om vervolgens op straat te gaan hangen. Echt veel schiet je daar ook niet mee op.

Dusja dat kan op zich wel minder maar hoe wil je dat beperken? Je kan geen quotum instellen.
Vliegen is een zeer voordelinge, economische, ecologische en millieu vriendelijke vorm van reizen zolang er nog geen paden en rails liggen. Daar waar een waterweg is, zou varen een aardig alternatief kunnen zijn, al moet het niet te ver om zijn.
Varen is gewoon retetraag. En is helemaal niet zo efficient (heeft veel weerstand door het water) en zolang de rederijen nog steeds ultragore stookolie vol met zwavel gebruiken buiten de EU grenzen is het ook enorm milieuonvriendelijk.
Slechts daar ware wegen en spoorwegen al liggen en dus de bijgaande millieu vervuiling van de aanleg daarvan al is geschied, zou reizen per spoor of kar ecologisch en economisch beter zijn. Maar waarom tel je de aanleg en het onderhoud van de paden niet mee?
Aanleg is eenmalig en onderhoud valt wel mee. Daarentegen kan je wel volledig gebruik maken van groene energie met de trein. Op de lange termijn is het absoluut beter.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:45]

Polderviking @xavierk17 juni 2023 14:15
Er gaan helaas geen treinen naar mijn schoonfamilie in Mexico...
Neophyte808 @xavierk18 juni 2023 16:05
Zelf vlieg ik gemiddeld 1 keer in de 3.5 jaar naar een vakantiebestemming binnen Europa. Echter, de meeste van mijn collega's vliegen minimaal 2 keer per jaar naar een ander continent, omdat ze daar nou eenmaal vandaan komen en hun familie daar woont. Ik kan het die mensen niet kwalijk nemen dat ze hun familie willen zien en nou eenmaal niet in een land zijn geboren waar ze (genoeg) geld kunnen verdienen, ookal veroorzaken ze met hun vluchten veel uitstoot.

Dat wij in Europa vliegschaamte aan het propageren zijn is leuk, maar voor het overgrote deel van de wereldpopulatie is er momenteel gewoon geen werkbaar alternatief.
108rogar @The Zep Man17 juni 2023 13:03
Waarom zou je het de individuele consument niet aan kunnen rekenen? Volgens jouw verhaal zou heling ook moreel okee zijn. Maar als we allemaal minder gaan vliegen, dan zullen de maatschappijen minder vluchten maken en wordt er minder uitgestoten.

Het probleem is dat stemmen alleen niet genoeg is om verandering te brengen. Het is niet zo dat als er een klimaatprobleem is iedereen een keer op Groen Links stemt en dat die het dan even oplost. Nee, grote veranderingen gebeuren doordat de maatschappelijke opvattingen veranderen, en de politieke partijen allemaal meebewegen. En dat begint met bewustwording en schuld.
litebyte @108rogar17 juni 2023 14:17
Er zijn geen alternatieven, je zou het de consument aan kunnen rekenen als er alternatieven zijn, die zijn er op vlieggebied, zeker buiten de EU nauwelijks.
Frnk__0 @litebyte17 juni 2023 19:21
Er is een prima alternatief voor niet-noodzakelijke reizen:

De reis niet maken.
litebyte @Frnk__017 juni 2023 21:45
Ja, dat doen de meesten al.
GekkePrutser
@litebyte18 juni 2023 00:19
Ja ik zie met name op het werk ook veel veel strakkere reisbeperkingen dan voor de pandemie.

Je moet nu echt elke reis verantwoorden. Gewoon boeken gaat niet meer. En niet eens vanwege het milieu maar meer vanwege de kosten. Men heeft ontdekt dat het zonder ook wel prima liep.
litebyte @GekkePrutser18 juni 2023 00:42
Ik heb slechts 1 keer per jaar nog overleg met de organisatie waarbij ik fysiek aanwezig moet zijn, dat is sinds corona in januari en daarnaast gaan we nog minimaal 1 keer per jaar op bezoek bij onze familie in het zelfde land. Door de oorlog in Ukraine is zelfs vliegen al heel lastig lang (en heel duur) geworden. Voor locaties in Azie en Amerika's zijn geen alternatieven.

In de EU ga ik vrijwel altijd met de trein (vaak Brussel of Keulen) maar het is vaak niet te doen als je verder moet dan Parijs of London, uren vertraging, uitvallen van treinen, slechte aansluitngen, slechte service etc etc etc. Je krijgt de tijd wel opgevuld met tweakers :) maar het is waardeloos als je echt een afspraak hebt.

Politici en dan met name de populisten hebben het altijd over 'we moeten' en 'we willen' het is echter zelden 'we doen'. Dat zie je voroal bij EU gerichte ov aanpak. Er spelen naast de vele miljarden zoveel (nationale) belangen mee en het gaat om zoveel partijen die allemaal tevreden moeten worden gesteld dat je wel enorm naief moet zijn om te denken dat de trein dit decennium nog werkelijk een alternatief kan zijn om goed tussen EUropese hoofdsteden te reizen buiten die paar grote populaire om.
GekkePrutser
@litebyte18 juni 2023 00:46
Er spelen naast de vele miljarden zoveel (nationale) belangen mee en het gaat om zoveel partijen die allemaal tevreden moeten worden gesteld dat je wel enorm naief moet zijn om te denken dat de trein dit decennium nog wekelijk een alternateif kan zijn om goed tussen EUropese hoofdsteden te reizen buiten die paar grote populaire om.
Ja precies, dat zei ik hierboven ook al. De landen die goede HSL hebben, hebben dat met eigen geld gedaan en die willen dan ook dat dat ten goede komt aan hun eigen burgers. Frankrijk heeft helemaal geen baat bij al die Nederlanders die door willen tuffen naar Spanje.

Als dit 30 jaar geleden een prioriteit was gemaakt door de EU, hadden we nu een geweldig treinnetwerk gehad en waren we op de rest van de wereld ver vooruit op het gebied van milieuvriendelijk reizen. Maar nu zitten we met deze puinhoop en het gaat inderdaad nog decennia duren voor we daar wat van kunnen maken :'(
Jerie
@The Zep Man17 juni 2023 16:22
Je kan je dus hooguit schuldig voelen voor je stemgedrag, want dat is in de praktijk (als niet-politicus) de enige invloed die je hebt
Onwaar.

Op de eerste plaats is stemmen een grote optelsom van allerlei afwegingen, die voor een ieder zelf met zwaartepunten af te wegen zijn (een Stemwijzer kan hierbij helpen).

Er zijn echter meer bewezen manieren om invloed te hebben.

Door een Fairphone te kopen, bewijs je dat er markt is voor (waar precies voor, is even lastig te omschrijven omdat ze diverse idealen nastreven: 1) eerlijke prijs voor duurzame grondstoffen (dit zijn er eigenlijk 2 want goed voor mens en milieu) 2) makkelijk te openen en repareren 3) lange softwareondersteuning.) Ik denk dat dankzij Fairphone, iFixit, en mensen als Rossman überhaupt er interesse is voor deze recente EU wetgeving. Zonder leiders is een right to repair movement niets. Door te leiden middels voorbeeld hoe het wel moet, zet je de toon van de muziek.

Ook kun je contact opnemen met een politicus over het probleem. Je kunt een review schrijven. Je kunt bijdragen aan de community. Je kunt erover schrijven als journalist zijnde (bijvoorbeeld Arnoud Wokke schrijft hier al sinds jaar en dag over). En je kunt er ook je beroep van maken, zoals mijn vrouw heeft gedaan.

Ik ben het trouwens wel met je eens dat wetgeving erover helpt, en inderdaad waarschijnlijk de beste manier (beter dan de markt het maar laten oplossen) maar het is niet de enige. Ook geen wondermiddel. Zonder handhaving heb je niets aan wetgeving. Zie de AVG of de fietsers in de stad die zich niet aan de verkeersregels houden.
De verantwoording ligt bij de maatschappij, die zou moeten sturen naar regulering. Een individuele consument hoeft zich niet schuldig te voelen voor die ene vliegreis waarbij er geen redelijk alternatief is of het kopen van die goedkope smartphone omdat die niet meer kan betalen.
De maatschappij, dat ben jij,

Die alternatieven zijn er wel. We hebben de postduif, de email, de video conference call, we hebben VR en AR, we hebben allerlei transportmiddelen. Dat je naar Mexico of Japan met het vliegtuig gaat, dat snap ik (al is het de vraag: is het echt nodig). Binnen de EU zijn die subsidies eigenlijk belachelijk onnodig. Die zouden naar het treinennetwerk moeten vloeien, om dat meer populair te maken. Want het is veel duurzamer. Ook dat laat Fairphone zien, door dmv transport per trein de boel naar Nederlands warenhuis te verschepen ehhh... traineren? :)

En dat je met struisvogelpolitiek je niet meer schuldig voelt, het feit dat je er toch in een edit op moet reageren geeft al aan: het blijft knagen, heh? :) weet je waarom? Omdat je er toch een klein beetje verantwoordelijk voor bent. Niet zoveel als iemand die 100x per jaar vliegt hoor, dat niet. Maar als jij van Amsterdam naar Parijs of Londen vliegt, ja dan ben je wel onderdeel van het probleem, ja. De EU kan hier trouwens ook nog wat van leren met hun maandelijkse Straatsburg poppenkast. Ik ben trouwens ook niet roomser dan de paus, ik maak ook fouten mbt duurzaamheid. Laten we proberen te leren van onze fouten.

Overigens is er eind van het jaar een feestje mbt het 10-jarig bestaan van Fairphone. Dan zullen ze de Fairphone 5 ook wel aankondigen (al weet ik van niets).
The Zep Man @Jerie17 juni 2023 17:23
En dat je met struisvogelpolitiek je niet meer schuldig voelt, het feit dat je er toch in een edit op moet reageren geeft al aan: het blijft knagen, heh? :) weet je waarom? Omdat je er toch een klein beetje verantwoordelijk voor bent.
De reden dat ik reageer in een edit is omdat er te veel vergelijkbare reacties zijn, op welke ik niet allemaal wil reageren. Ook tonen de reacties en mijn edit het probleem aan: er wordt onmiddellijk gewezen naar het individu, maar niet naar bijvoorbeeld organisaties. Ik geef aan dat ik mijn aandeel doe, en meteen vindt iedereen het nodig om te reageren dat ik niets doe en alle verantwoording afschuif. Dat is ook de toon in jouw reactie.

Laat de schuld en verantwoording los als je zelf voldoende onbaatzuchtig goed doet. 'Voldoende' is subjectief, maar als je al (veel) meer doet dan de massa, dan is er geen reden om sneller te rennen als dat je kan. Het leven is te kort om steeds aan jezelf te twijfelen en nog meer gewicht van anderen te dragen die dat niet doen.

Veel mensen maken perfect de vijand van goed. Dat demotiveert anderen om goed bezig te zijn, want perfect zal het nooit zijn. Goed is goed genoeg, want anders zou het niet goed zijn.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:45]

GekkePrutser
@Jerie18 juni 2023 00:23
Binnen de EU zijn die subsidies eigenlijk belachelijk onnodig.
Subsidies en belastingvrije brandstof in de luchtvaart zijn vanwege internationale verdragen maar ook om een simpele milieureden: Als de brandstof in Europa veel duurder is, gaan de maatschappijen nog meer op de cent kijken wat de veiligheid in het gedrang brengt, en dan juist in Dubai snoeihard de boel voltanken waardoor ze veel te zwaar terugvliegen en daardoor dus veel meer brandstof verbruiken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:45]

ari @GekkePrutser18 juni 2023 18:03
De internationale verdragen kloppen en het is hoog tijd om die te herzien. Het klopt ook dat het meenemen van extra brandstof voor de vlucht terug (bunkeren) soms economisch voordelig is, als de brandstof bij vertrek (veel) goedkoper is dan bij aankomst. Maar dat valt te reguleren, bijvoorbeeld door de maatschappij een boete te laten betalen over de brandstof die niet getankt wordt doordat die nog in de tanks zit. Dat is natuurlijk na aftrek de verschillende verplichte extra hoeveelheden brandstof voor de veiligheid en een bepaalde marge, want de boete is alleen bedoeld voor wat er expres te veel meegenomen wordt.

Het zal ongetwijfeld ingewikkelder zijn dan dit, maar het principe lijkt me duidelijk. Het zal vast niet perfect zijn, er zullen vast uitzonderingen logisch zijn, maar laten we dat niet in de weg laten zitten van het probleem aanpakken. Een voldoende aanpak is beter dan wachten op een perfecte aanpak die niet komt.
Tapijtmepper @The Zep Man18 juni 2023 09:47
Schuld, angst, het zijn negatieve motivatietacktieken.

Dat vingertje wijzen overtuigt veel minder mensen dan goeie argumenten. Wat dacht je van lange software-support, open ondersteuning voor andere roms, leuk ontwerp en minder gezeik bij reparatiewinkels door namaak-onderdelen.

Een batterij die je zelf kan wisselen :P

Je kan nagenoeg iedereen een fairphone laten repareren.

Dat zijn concepten waar zelfs een "gewone" consument (die geen moer geeft om de productie in andere landen) mee overtuigd geraakt.

En je schuldgevoel volledig naast je neerleggen klinkt ook alsof je het kan afkopen en daarna klakkeloos kan doorgaan met je leven. Zo simpel is dat niet.

[Reactie gewijzigd door Tapijtmepper op 22 juli 2024 13:45]

Yaksa @The Zep Man17 juni 2023 13:31
Wachten op verandering en er in de tussentijd zelf niks aan doen is als op het perron wachten op een boot.........
GekkePrutser
@The Zep Man17 juni 2023 14:59
En zie de typische reacties op deze reactie. 'Nee, JIJ moet je schuldig voelen omdat je niet je hele leven overhoop gooit. Het zijn niet de aandeelhouders die hier grof aan verdienen, maar JIJ met je slechts 250 EUR kostende smartphone." De indoctrinatie werkt. :+
Wij zijn het niet altijd eens maar hier heel erg. Wij hebben geen schuld aan de race to the bottom (y)

En deze regulering vind ik een veel betere oplossing dan "de markt het laten oplossen".

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:45]

Argantonis @The Zep Man17 juni 2023 13:24
Mooie manier om alle persoonlijke verantwoordelijkheid van je af te schuiven inderdaad. Prima dat jij je niet schuldig voelt maar het is wel echte onzin dat niemand verantwoordelijk is voor z’n eigen gedrag.
litebyte @Argantonis17 juni 2023 14:22
Een mooie manier om schuldgevoel aan te praten. Wie weet vliegt er wel iemand 1 of 2 keer per jaar maar heeft ie als veganist een enorme rothekel om in een land als Nederland van de auto gebruik te maken en doet hij dat 'lekker' met het ov. Smerig politiek populisme (of gewoon ronduit liegen) en politieke incompetentie moet je niet afschuiven op de (naieve) kiezer, die kun je alleen verwijten om de volgende keer een betere keuze te maken.
TheVivaldi @litebyte17 juni 2023 16:58
Inderdaad. Ik ben vegetariër en gebruik altijd het OV of de benenwagen. Ik heb nog nooit van mijn leven gevlogen, maar wil dat dit jaar of anders volgend jaar wel een keertje gaan doen. Dus die ene keer in de 31 jaar dat ik leef (of 32, als ik volgend jaar pas ga) gaat echt geen gigantische impact hebben.
Argantonis @litebyte17 juni 2023 14:41
En dan heeft ie het over 'de indoctrinatie werkt' :D

Nee, JIJ hebt jezelf wijsgemaakt dat 't allemaal niet jouw verantwoording is. Cognitieve dissonantie doet dat met mensen. Je zegt net zelf dat je 2 keer per jaar naar Japan vliegt, kom op hé. Noem dan in je hoofdbericht in je edit niet je 250 euro kostende telefoontje.

Ja de industrie en de regeringen mogen een hele hoop meer doen. En NEE dat gaan ze echt lekker niet doen zolang mensen als jij 't eigenlijk toch niet echt boeien en hun eigen gedrag niet eens willen aanpassen. Nederland stemt al 20+ jaar rechts. Dit is de gemiddelde instelling van mensen helaas.
litebyte @Argantonis17 juni 2023 17:01
Het gaat niet om verantwoording, het gaat om geen alternatieven. Er zijn geen alternatieven voor heel veel locaties in de wereld die zonder vliegtuig niet kunnen worden bereikt. Het feit dat u van mening bent dat er minder of helemaal niet moet worden gevlogen en dat reizigers die toch het vliegtuig pakken een schuldgevoel aangepraten, draagt bij aan polarisatie waar veel 'we moeten' partijen (maar niet doen) van kunnen profiteren.

U kunt het beste deze planeet redden door geen kinderen te nemen, dan heb ik het nog niet eens over CO2 reductie.
Argantonis @litebyte17 juni 2023 17:31
Dat je ‘moet’ vliegen is 1 ding, maar dat je dat dan helemaal gaat goedpraten voor jezelf en zegt dat de verantwoordelijkheid totaal niet bij jezelf ligt is weer een heel ander verhaal. Dat verhaal over polarisatie kan me verder wat. We gaan het niet redden met dit soort armtierige redenaties. Weinig van deze 8 miljard mensen voelen zich verantwoordelijk, en toch zou zonder al onze consumptie er geen probleem zijn.
litebyte @Argantonis17 juni 2023 17:56
Je leest niet, ik schrijf het heeft niet met verantwoording te maken maar met dat er geen alternatieven zijn, snap u dat? Dat geldt voor miljoenen mensen, en daarom nemen ze (en dus niet kiezen) het vliegtuig.

Als toevoeging: de opwarming en stijgende schaal van opwarming gaat op dit moment vergelijkbaar als dat van ongeveer 120.000 jaar geleden.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 13:45]

RobertPeterson @litebyte18 juni 2023 03:32
Wie praat je dan een schuldgevoel aan en welke polarisatie? Feit is gewoon dat vliegen gigantisch belastend is voor het mileu. Dat is geen polarisatie dat zijn gewoon harde feiten. Het boeit mij niet dat je vliegt, die vliegtuigen gaan toch wel maar als jij je verantwoordelijk voelt voor de uitstoot die jij veroorzaakt met je ticket dan had je gewoon niet moeten gaan?

Hoe bedoel je geen alternatieven? Je kunt overal met een boot of auto komen. Het is niet handig, maar het kan wel. Het gaat jou om het gemak van een vliegtuig. Want laten we eerlijk zijn. Het groene alternatief voor vliegen, is niet vliegen. Ga ja lekker in de omgeving op vakantie. Heb je een business meeting dan kan dat prima via Zoom.

Dat heel schiphol elke keer rond de vakantieperiodes vol staat zijn echt geen vluchten naar de uithoeken van de wereld. Die gaan lekker naar de zon op vakantie. Het alternatief daarvoor is om lekker in eigen land om vakantie te gaan. Maar niet gaan janken als mensen tegen je zeggen dat vliegen wel schadelijk is. Niemand MOET vliegen. Je wilt het.
Argantonis @litebyte17 juni 2023 18:46
Ahh, een klimaatveranderingsontkenner. Daar komt de aap uit de mouw. Blijf vooral in je verzinselen geloven.
litebyte @Argantonis17 juni 2023 21:46
Nee lezen, niet framen. Zie de modellen in het boek Spiegelzee.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 13:45]

Argantonis @noway17 juni 2023 15:43
Je bent wel grappig als je denkt dat Nederland ook maar in de buurt van het braafste jongetje van de klas komt. Per capita staat Nederland solide in de top 30 in de wereld qua CO2 uitstoot. Kijk maar eens rond.

https://www.worldometers....co2-emissions-per-capita/
https://en.wikipedia.org/...xide_emissions_per_capita
https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita

En dan heb ik 't nog niet eens over historisch gezien.

[Reactie gewijzigd door Argantonis op 22 juli 2024 13:45]

noway @Argantonis18 juni 2023 14:42
En jij bent heilig boontje of niet?
Jij doet niks fout en niet vliegen?
Ook geen auto?
En elke week naar de kerk zeker?

Je kan met dure woorden komen...boeit mij ook niks.
Argantonis @noway18 juni 2023 15:23
Dure woorden? Zegt wel genoeg over jou als je dit dure woorden vindt.
Argantonis @noway17 juni 2023 15:44
Wat een rare woorden leg je me daar in de mond.
noway @Argantonis18 juni 2023 17:18
geef maar nog 1 - daar ben je goed voor.
als het niet in je straatje past he.
Argantonis @noway18 juni 2023 19:44
Je weet niet zoveel van het moderatiesysteem van Tweakers geloof ik hé? Ik kan niet eens mensen modereren die op mij reageren. Het zijn toch echt andere mensen die dat hebben gedaan.
noway @Argantonis19 juni 2023 14:03
Echt?...dat wist ik niet joh.....weer wat geleerd.

Heel erg bedankt voor de info.
Erg top man.

Goeie week verder
Bulls @Gropah17 juni 2023 14:26
Ik heb een 2e handse iPhone 7, dat is nog steeds minder vervuilend dan elke 2 jaar een nieuwe. Deze doet het nog prima. Moet alleen de accu eens laten vervangen want die wordt iets minder.
Gropah @Bulls17 juni 2023 15:06
Zeker waar! En apple doet het in dat opzicht helemaal niet gek. De iphone 7 kwam in september 2016 uit, en heet z'n laatste update in juni 2022 gehad. Dat is 6 jaar aan updates, en heel veel beter dan de meeste android telefoonmakers. Mijn huidige telefoon is een OnePlus 5T uit 2017, die december 2020 zijn laatste update kreeg. Deze staat dan ook op het punt om vervangen te worden, wellicht door de fairphone 5 (hopelijk komt er snel een release date).

Maar dit is juist waar fairphone uitzonderlijk is. De fairphone 2 kwam in oktober 2015 uit, en kreeg zijn laatste update in maart 2023. Dat is 7,5 jaar aan support. Ongekend. En de geruchten molen is dat ze wel langer updates wouden doen, maar vooral tegen driver problemen aanliepen.
GekkePrutser
@Gropah18 juni 2023 00:32
Maar dit is juist waar fairphone uitzonderlijk is. De fairphone 2 kwam in oktober 2015 uit, en kreeg zijn laatste update in maart 2023. Dat is 7,5 jaar aan support. Ongekend. En de geruchten molen is dat ze wel langer updates wouden doen, maar vooral tegen driver problemen aanliepen.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat fairphone niet altijd even snel is met updates. Updates komen maar een keer in de paar maanden uit.
Minisculus @GekkePrutser18 juni 2023 07:43
Afgezonderd van de update naar Android 12 die inderdaad een aantal maanden later kwam dan gepland, wat overigens iets te maken zou hebben met beleid bij providers, krijg ik elke maand netjes de laatste security updates op m'n FP4.
Ik begrijp uit de fora dat het update team in Taiwan zit en wat onderbemand zou zijn.
TheVivaldi @Gropah17 juni 2023 17:01
Het grootste probleem bij Apple is vooral de onzekerheid. Ja, ze geven nu lang updates, maar ze doen geen beloften, dus wie zegt dat ze niet volgend jaar ineens aankondigen minder lang updates te gaan leveren om de winst van nieuwe telefoons te vergroten? Zonder belofte weet je het nooit. En ja, ook beloften kunnen gebroken worden, maar toch.
RobertPeterson @TheVivaldi18 juni 2023 03:41
Het staat er niet helemaal lekker. Maar Apple support hun apparten 7 jaar met onderdelen en tussen de 5 en de 7 jaar met service (updates).

https://support.apple.com/en-mide/HT201624
Bulls @Gropah18 juni 2023 00:12
Ja support is inderdaad een ding, ook als bepaalde technieken niet meer ondersteund gaan worden of zelfs verdwijnen zoals 3G.
AvWijk 17 juni 2023 11:58
De duurzaamse telefoon is voor mij diegene die het langst meegaat imho, en die het langst software updates krijgt: de iPhone. Ik kocht mijn iPhone X in 2017, mijn vader gebruikt hem nog naar volle tevredenheid. Ik heb nog een iPhone 12 Pro uit 2020, ik verwacht dat-ie ook wel makkelijk een jaar of 7 meegaat: ik schuif hem wel wee door naar mijn vader. Er zijn amper android toestellen die dit out of the box halen, laat staan deze met budget specs. Verder goed bezig, maar zal zelf nooit een fairphone kopen.

Oh en ander argument waarom ik een iPhone koop.. camerakwaliteit ;) de beste camera heb je namelijk altijd bij je.

[Reactie gewijzigd door AvWijk op 22 juli 2024 13:45]

Honytawk @AvWijk17 juni 2023 15:05
Je bedoelt tot die iphone eens op de grond valt, en dat het dan duurder is om die te laten maken dan om een nieuwe te kopen.

Een nieuw scherm voor een Fairphone daar in tegen is 80€.
Nieuwe usb-c poort is 15€
Nieuwe batterij is 30€

Zelfs 7 jaar na de Fairphone 2 is uitgekomen kan je nog steeds zo goed als alle reserve onderdelen kopen rechtstreeks van hun website.
https://shop.fairphone.co...rphone_type=35&ref=header

In terms of duurzaamheid kan de iphone echt niet tippen aan een Fairphone, not even close.
Zeker niet als we ook nog eens kijken naar alle anti-duurzaamheid praktijken waar Apple aan mee doet...
lololig @Honytawk18 juni 2023 00:19
En hoe zit het met de security patches op de FP2? M'n moeder gebruikte tot voor kort nog een iPhone 5s (launch 2013), die kreeg nog security patches. De batterij heb ik een paar jaar geleden vervangen (reserve onderdelen ook gewoon verkrijgbaar, batterij was minder dan 2 tientjes). De belangrijkste reden om de telefoon te vervangen was omdat sommige apps die versie van iOS niet meer ondersteunden.
azerty @AvWijk17 juni 2023 12:02
FairPhone geeft daarentegen wel 5 jaar garantie op de hardware van een FairPhone 4, dus verwachten ze wel dat hij minstens 5 jaar kan meegaan... Dan zit hij niet zover meer af van je 7 jaar met een iPhone.

Link toegevoegd

[Reactie gewijzigd door azerty op 22 juli 2024 13:45]

Guru Evi @azerty17 juni 2023 19:32
Gaan ze ook de meest recente software ondersteunen voor 5 jaar zoals Apple dat nu doet voor 7-10 jaar voor de iPhone. Een garantie kun je nagenoeg bij elk toestel kopen.

De FP1 was al verouderd tegen dat hij uitkwam en nooit een upgrade gekregen en dat was 10 jaar geleden, voor de FP2 hebben ze dit jaar (een toestel dat slechts 5-6 jaar oud is) aangekondigd dat ze de laatste update kregen, Android 10, een OS dat al 3 jaar geleden EOL was.
lololig @Guru Evi18 juni 2023 00:28
Dat is gewoon het grote probleem van Android. Google besluit telkens dat oudere chips de nieuwe versie niet 'kunnen of mogen' draaien. Apple daarentegen heeft er voor gekozen om hardware lang te ondersteunen. Dat is voor Apple ook wel iets makkelijker doordat er veel minder modellen zijn. Aan de andere kant zou Google ook Android "tiered" kunnen maken waarbij je wel het nieuwste OS krijgt maar gewoon niet de paar features die niet compatible zijn met oude hardware.
Guru Evi @lololig19 juni 2023 15:34
Maar Android is open source, het bedrijf achter Fairphone kan gewoon 5-10 Android/Linux kernel devs inhuren die Android verder ontwikkelen zelfs al doet Google het niet. Kijk bijvoorbeeld naar Android op Intel, je kunt er warempel een 15 jaar oude PC met Android voorzien, gewoon een paar mensen die er op hun vrije tijd aan werken.
Sylph-DS @Guru Evi18 juni 2023 09:15
De FP2 was al in 2021 over op android 10, de recente laatste update was enkel security. Overigens was dat ruim 7 jaar na release, niet 5 of 6.
Guru Evi @Sylph-DS19 juni 2023 15:40
De FP2 was beschikbaar December 2015, ze hebben alle updates (incl. beveiliging) volledig stopgezet in Februari/Maart 2023, dat is niet ‘ruim’ 7 jaar, dat is net 7 jaar en voor veel mensen minder want FP2 preorders waren maar tegen Februari 2016 (meer dan een jaar later) geleverd. Dus als je een ‘gewone’ bestelling gedaan had, is je systeem nog geen 6 jaar oud.
k995 @AvWijk17 juni 2023 12:11
plasticerige hardware
Ik heb hier nog een Samsung S8 die perfect werkt, custom rom erop.
Kan geen iPhone aan tippen hoor, iPhone 7 uit die tijd word niet meer ondersteund.
AvWijk @k99517 juni 2023 12:13
Custom roms zijn voor 99% van de consumenten niet weggelegd. Ik ben er zelf ook vanaf gestapt toen ik me beta tester voelde toen ik nog een xiaomi mi4c had. 1 stap vooruit, 2 stappen terug.

Je wil een stuk gereedschap wat OOB werkt, geen speelgoed met custom rom gepruts :) Was er heel snel van genezen toen ik op reis niet bereikbaar was omdat die custom roms zo ontzettend buggy waren en je qua stabiliteit van wat zolderkamertweakers afhankelijk bent.

Verder ben ik één van die mensen die weldegeljk camerakwaliteit erg belangrijk vindt, dus ik zal voorlopig bij iPhone blijven

[Reactie gewijzigd door AvWijk op 22 juli 2024 13:45]

TheVivaldi @AvWijk18 juni 2023 10:00
Custom roms zijn voor 99% van de consumenten niet weggelegd.
Wil je nu zeggen dat Tweakers voor 99% van de consumenten is? Er wordt hier een tip gedeeld van een tweaker aan een tweaker, en tweakers vallen toch zeker niet onder die 99%.
Verder ben ik één van die mensen die weldegeljk camerakwaliteit erg belangrijk vindt, dus ik zal voorlopig bij iPhone blijven
Smaken verschillen, maar ik vind de iPhone-camera's nooit zo geweldig. Ze zijn wel beter geworden in de laatste paar modellen, maar toch vind ik de foto's nog steeds onnatuurlijk ogen.
k995 @AvWijk17 juni 2023 12:23
Alsof andere merken geen goede camera's hebben? Je hebt veel vooroordelen dat is duidelijk.
https://www.dxomark.com/smartphones/

De laatste update van die s8 was trouwens vorig jaar (wat dus evenveel updates als apple betekend), en die custom rom erop zetten was kwartiertje werk.
AvWijk @k99517 juni 2023 12:35
Alleen de Pixel zou voor mij idd een optie zijn. Destijds in 2017 was daar onmogelijk aan te komen en na mijn iPhone X keek ik niet meer naar Android om. De top 3 wordt gevuld door chinese toestellen met ditto software. Overigens gaan Truus en Bep echt geen custom rom op hun toestel zetten, net als 99% vd consumenten. Die beginnen daar gewoon niet aan, en als fabrikant verlies je het ook op de markt als je het daarvan zou moeten hebben.

DXOmark neemt alleen niet mee dat ik met mn iPhone gewoon ruw in Prores materiaal kan schieten..

[Reactie gewijzigd door AvWijk op 22 juli 2024 13:45]

k995 @AvWijk17 juni 2023 13:10
Het is mogelijk maar die s8 gaf zo goed als dezelfde ondersteuning qua software als de iPhone die je toen kon kopen.
Prores is ook nutteloos voor de gewone gebruiker als je het daarover wil hebben en ter zijn gelijkaardige formats hoor dat is echt niet zo'n voordeel als je denkt.
Jittikmieger @k99517 juni 2023 13:37
De iPhone 7 wordt nog steeds ondersteund. Je krijgt nog steeds veiligheidsupdates. Je krijgt alleen geen nieuwe iOS versie meer.
TheVivaldi @Jittikmieger18 juni 2023 10:01
Huh? Volgens allerlei techsites was de laatste beveiligingsupdate van de 7 eind 2022.
Isarna @TheVivaldi18 juni 2023 16:38
Dat is dan incorrect, ik typ dit op een iPhone 7 en heb toevallig gisteren nog de update 15.7.6 binnengekregen :)
TheVivaldi @AvWijk17 juni 2023 17:06
De duurzaamse telefoon is voor mij diegene die het langst meegaat imho, en die het langst software updates krijgt: de iPhone.
Het langst software-updates krijgt is zeker niet die iPhone; Ubuntu Touch-toestellen krijgen veel langer updates dan dat. De oudst ondersteunde toestellen zitten nu al op 10+ jaar ondersteuning updates en upgrades. Die gaan wel ondersteuning verliezen vanaf 2024, maar dat is toch een stuk langer dan Apple. En de huidige generatie telefoons (pak-'m-beet 2019-heden) krijgt minimaal tot 2034 updates en upgrades. Daar kan Apple nog een puntje aan zuigen. En de meeste Ubuntu Touch-toestellen hebben toch budgetspecs.

En op computergebied is Apple al helemaal geen heer en meester, daar AmigaOS 4 al bijna 20 jaar ondersteuning en updates/upgrades krijgt en AmigaOS 3 al bijna 30 jaar.

Sterker nog: zelfs Fairphone geeft de Fairphone 2 langer updates dan Apple zijn iPhones geeft (nu al 8 jaar, met meerdere upgrades in de tussentijd, al stoppen de upgrades wel) en dat zijn toch budgetspecs.

Maar het grootste probleem bij Apple is vooral de onzekerheid. Ja, ze geven nu relatief lang updates, maar ze doen geen beloften, dus wie zegt dat ze niet volgend jaar ineens aankondigen minder lang updates te gaan leveren om de winst van nieuwe telefoons te vergroten? Zonder belofte weet je het nooit. En ja, ook beloften kunnen gebroken worden, maar toch.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:45]

Verwijderd @TheVivaldi18 juni 2023 09:37
Waar kun je Ubuntu touch smartphones kopen in Nederland of Belgie?
Als ik zoek op goegel kom ik niks tegen.
TheVivaldi @Verwijderd18 juni 2023 09:57
Op de meeste telefoons kun je Ubuntu Touch zelf installeren, maar er zijn in Nederland en België ook telefoons te koop waarop het al voorgeïnstalleerd is, zoals bijvoorbeeld de Volla Phone.
Maar ook als je het zélf op je toestel zet, krijg je zo lang updates, dus dat maakt voor de ondersteuning geen verschil.
Verwijderd @TheVivaldi18 juni 2023 12:30
Op de meeste telefoons kun je Ubuntu Touch zelf installeren, maar er zijn in Nederland en België ook telefoons te koop waarop het al voorgeïnstalleerd is, zoals bijvoorbeeld de Volla Phone.
Maar ook als je het zélf op je toestel zet, krijg je zo lang updates, dus dat maakt voor de ondersteuning geen verschil.
Dank voor je reactie, ben niet zo handig dat ik er mij aan waag,
daarvoor zou ik graag een kant en klaar telefoon kopen, bij een bedrijf waar ik ook terecht kan indien nodig.
choogen @Verwijderd18 juni 2023 17:14
Je kunt soms wel een (ouder model) telefoon met Ubuntu Touch vinden op Marktplaats. Dan hoef je zelf ook niets te installeren. Bijv.: https://www.marktplaats.n...t-calyxos-of-ubuntu-touch
Verwijderd @choogen18 juni 2023 17:36
Je kunt soms wel een (ouder model) telefoon met Ubuntu Touch vinden op Marktplaats. Dan hoef je zelf ook niets te installeren. Bijv.: https://www.marktplaats.n...t-calyxos-of-ubuntu-touch
Dank voor de tip.
Plasmid0 @AvWijk17 juni 2023 12:14
Absoluut mee eens dat de beste telefoon is die je nog gewoon kan gebruiken, dus daarom was ik ook nogal geïrriteerd toen mijn Motorola One Action het er na 3 jaar al er mee op hield. Voor die reden nu de FP4 aangeschaft en ook zeker van plan zo lang mogelijk hier mee te doen. Apple is ook uitermate goed in het lang mee laten gaan van hun apparaten (goede ervaringen van mn moeders SE), maar ik ben zelf toch teveel Android gewend denk ik, dus FP is een mooie oplossing dan.

[Reactie gewijzigd door Plasmid0 op 22 juli 2024 13:45]

108rogar @AvWijk17 juni 2023 13:10
Mijn Fairphone 2 heeft ook 7 jaar support gehad en gaat dus al langer mee dan de jouwe. Beetje raar om juist onder een Fairphone artikel te gaan klagen over slechte Android support.
beerse @AvWijk17 juni 2023 18:33
Mijn nieuw gekochte FairPhone 3 doet het nog steeds en die gebruik ik nog steeds zelf. Toen misschien iets meer geld geïnvesteerd in een toestel dat toen door iedereen als 'te duur' werd bestempeld maar ondertussen is er van de leverancier vorige week nog een firmware update bij gekomen.

Het zou kunnen zijn dat de accu wat minder wordt, de originele 2 dagen haalt ze niet meer, tegenwoordig wil ze elke nacht aan het infuus. Maar ze haalt in de regel nog wel een volledige werkdag op de originele accu.

En als je het over de camera hebt: Die zou ik kunnen updaten maar voor mijn camera gebruik vind ik dat niet nodig.
LionkingNL @AvWijk17 juni 2023 19:41
Apple garandeert als enige speler in de smartphone wereld helemaal geen x jaar updates. Dat ze dat nu toevallig steeds doen geeft je geen garantie dat ze daar op een dag opeens mee kunnen gaan stoppen omdat de aandeelhouders vinden dat er meer winst gemaakt moet worden middels meer hardware verkopen.
Fairfone, Samsung, Google en vele andere fabrikanten zijn wel transparant hoelang je updates krijgt.

[Reactie gewijzigd door LionkingNL op 22 juli 2024 13:45]

Alxndr
@AvWijk17 juni 2023 12:26
Al gaat die iPhone 100 jaar mee, als daar kinderarbeid, moderne slavernij en destructieve winning van grondstoffen etc etc etc aan te pas komen zal die nooit duurzaam (te noemen) zijn.

Dat ze lang meegaan, prima, dat de camera beter is (zeker dan een Fairphone die in mijn ervaring de slechtste camera (software) ooit heeft, ook prima. Maar ga een iPhone van een bedrijf als Apple niet duurzaam noemen.
Alxndr
@We.are.cake17 juni 2023 14:15
Ach man.. daarmee zet je al een duidelijke toon.
net zoals elke fabrikant van elektronica dat doet.
Dat geloof je zelf? De overgrote meerderheid gaat voor maximale winst op of net over de grens van wat toelaatbaar is. Duurzaam = duur, mensen houden, op een kleine groep na, van zo goedkoop mogelijk zodat ze meer meer meer kunnen hebben
Alxndr
@We.are.cake17 juni 2023 17:57
Kom eens met onderbouwing cijfers/bewijs voor zulke claims? Fairphone is vanaf het begin af aan
duidelijk open een eerlijk geweest dat ze zo duurzaam mogelijk werken, ik heb ze nooit horen claimen dat ze perfect zijn, in tegendeel, ze rapporteren precies waar ze tegenaan lopen
Guru Evi @Alxndr17 juni 2023 19:24
De Fairphone heeft dezelfde onderdelen van elke andere Android foon, Qualcomm voor de CPU, die zelf niets fabrikeert maar alles naar dezelfde fabrikanten van oa. Apple stuurt (TSMC, GlobalFoundries etc)

Echter meer plastiek, metaal en electronica om ‘modulair’ te zijn en de originele claim dat je componenten gewoon kunt upgraden ipv de hele foon te vervangen is ook niet waar, de camera van FP1 past heus niet op de FP3 of FP5 zelfs al is ie niet kapot en ze verkopen nog steeds geen individuele chips (dus waar is Rossman’s kritiek?), daarnaast laten ze ondersteuning voor Android na 1 of 2 versies gewoon vallen, de FP1 is rond het moment van de iPhone 6 uitgekomen, ik gebruik nog steeds een iPhone 6 en dit jaar is het eerste jaar dat Apple geen updates meer uitbracht, de FP1 heeft nooit verder dan Android 4.2 gedraaid (zelfs 4.4 KitKat niet) - dus ongeveer 1 of 2 jaar alvorens je de volledige foon moest vervangen want de componenten van FP1 werken niet op FP2/3
TheVivaldi @Guru Evi18 juni 2023 10:04
“daarnaast laten ze ondersteuning voor Android na 1 of 2 versies gewoon vallen”

De FP2 werd ondersteund van 2015 tot en met 2023 met meerdere Androidversies en krijgt nog steeds beveiligingsupdates. Dus wat probeer je nu te zeggen?
Guru Evi @TheVivaldi19 juni 2023 01:14
FP2 ging mee van Android 5 naar 10 (niet 13, dus je krijgt een kleine patch voor een verouderd systeem) en van December 2015 tot begin 2023 is net over 7 jaar oud (voor sommige kopers minder dan 5 jaar oud).

Ze zouden tenminste 10 jaar moeten beloven na aankoop en gewoon Android doorontwikkelen als ze echt “sustainable” willen zijn.

De originele belofte was dat je gewoon een enkel onderdeel kon vervangen om een nieuwere generatie te verkrijgen en dat je dus jaren lang met de stabiele onderdelen (oa camera, scherm etc) van het toestel naar FP2, 3 of 4 kunt gaan.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 13:45]

TheVivaldi @Guru Evi19 juni 2023 10:33
FP2 ging mee van Android 5 naar 10 (niet 13, dus je krijgt een kleine patch voor een verouderd systeem) en van December 2015 tot begin 2023 is net over 7 jaar oud (voor sommige kopers minder dan 5 jaar oud).
Dat is niet helemaal waar, want zoals ik al zei krijgt de FP2 gewoon nog beveiligingsupdates.
Guru Evi @TheVivaldi19 juni 2023 13:34
Nee, ze hebben aangekondigd dat dit de laatste patch was.

In March 2023, we will share a final Fairphone 2 software update for Android 10. After this is installed, users can continue to use their device as normal. However, in terms of software support, that will be the final update. If there is a bug that users hope will be fixed, that won’t happen anymore.
TheVivaldi @Guru Evi19 juni 2023 13:44
Nee, dat gaat over upgrades en bug fixes, niet over beveiligingsupdates.
Guru Evi @TheVivaldi19 juni 2023 15:24
Misschien moet je zelf even lezen wat ze gezegd hebben op hun website en naar meerdere media diensten:

We recommend that you avoid using apps that access sensitive data after May 2023; if there is a severe vulnerability that the Fairphone 2 is susceptible to, we won’t be able to fix it

Dus ze zeggen eigenlijk dat je beter de FP2 niet gebruikt, want ze gaan geen patches uitbrengen, je krijgt ook geen update naar Android 11 of 12 of 13 zodat je tenminste je eigen versie met Google’s patches kan rollen. Ze zijn in mijn ogen niet veel beter dan Samsung of Google in dit geval, elke 5 jaar is je (Android) smartphone te oud, 2 of 3 versies weg van de huidige OS en worden er geen beveiligingsupdates meer uitgebracht, tov Apple die tenminste 5-7 jaar het laatste OS ondersteuning biedt en dan nog ten minste 2-3 jaar verder beveiligingsupdates brengt voor de twee versies oudere OS.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 13:45]

Alxndr
@AvWijk17 juni 2023 12:50
De ervaring voor jou als consument rechtvaardigd uitbuiting van diegene die je telefoon maakt en de milieuschade die de productie veroorzaakt? Ik heb het niet eens over zo iets schandaligs (misdadig in mijn ogen) als waar jij naar linkt, dat maakt Apple een nog smeriger bedrijf.

Dat de massa domme dingen doet, tsja, daar is het de massa voor. Dat kun je toch niet serieus als argument gebruiken tegen mensen die wel een beetje moeite doen om de wereld een beetje beter te maken? En meteen doorschieten naar 'alles duurzaam willen doen' is natuurlijk ook een drogredenatie.

Ik ben het met je eens dat de masaa uit zichzelf nooit het goede zal doen als ze het gevoel hebben dat ze iets missen, regulering is de enige oplossing. Het is heet simpel, gewoon importverboden op alles was niet duurzaam is.

Anyway, hutjes op de hei en je eigen groenten verbouwen zijn niet per definitie duurzamer dat een high-tech CO2 neutraal huis en een koelkast vol lokale groenten (en vlees) die van een professionele boer komen die veel efficienter kan werken dan ik op kleine schaal.
Argantonis @AvWijk17 juni 2023 13:52
En zolang er mensen zoals jij zijn, die maar met een vingertje blijven wijzen naar China en India (die allebei per inwoner een VEEL kleinere klimaatimpact hebben dan een gemiddelde Nederlander) dan komen we natuurlijk nergens. China met name kan zelfs al vrij snel klimaatneutraal zijn, dat krijg je in een semi-dictatorschap, dan kan je ook maatregelen nemen die op korte termijn heel onpopulair zijn. Dat krijgt een VVD er niet in hoor.

Als je argument berust op dat een land veel inwoners heeft dan gaat dat echt nergens over. De wereld is niet opeens beter af als heel de EU besluit 1 land te worden. En de wereld is ook niet beter af als China zich opsplitst in 15 verschillende landen. Maar met die redenaties van postzegellandje doe je het wel zo voorkomen.
batjes @Argantonis18 juni 2023 01:56
China niet meer. China stoot sinds 2021 meer rotzooi uit dan de rest van de geïndustrialiseerde wereld bij elkaar. Dat is p.p. een significant stuk hoger dan in Nederland.

Het kan vrij snel klimaatneutraal zijn, gaat alleen niet gebeuren.
Argantonis @batjes18 juni 2023 08:27
Klopt nog steeds niet, China zit inderdaad dichter in de buurt van Nederland dan ik dacht, maar qua broeikasgassen nog steeds wat onder Nederland. Andere vervuiling vind ik ook echt niet sjiek maar dat is geen wereldwijde crisis die het bestaan van de mensheid op veel huidig bewoonbare gebieden bedreigt.
marhalm @batjes18 juni 2023 10:04
Bovendien doet China veel voor de bühne. Je moet niets van de officiële cijfers vertrouwen. Alles wat daar naar buiten komt, komt vanuit de CCP. En die staan nu niet bekend om het verkondigen van waarheden.
RobertPeterson @Argantonis18 juni 2023 04:37
En zolang mensen zoals jij buzzwords als klimaat neutraal gebruiken om China beter te doen lijken komen we natuurlijk nergens.

China heeft een gigantische uitstoot van gifstoffen, plastic en chemicaliën en CO₂. Per jaar overlijden in China 1.6 miljoen mensen aan de vervuiling. in Nederland is dat zo'n 12.000.

Om dan toch een eerlijke vergelijking te maken:

In Nederland overlijdt jaarlijks 0,06% van de populatie door de gevolgen van vervuiling.
In China overlijd jaar 0,113% van de populatie door de gevolgen van vervuiling.

Bijna het dubbele.

Denk bijvoorbeeld aan plastic wat niet goed wordt verwerkt en in de natuur (oceanen etc.) komt. 90% van hun grondwater is vervuild en 70% van de rivieren niet meer geschikt voor menselijk gebruik.

Bron:
https://earth.org/environmental-issues-in-china/

En een VEEL kleinere klimaatimpact per inwoner? Wat een gelul. Bedenk daar ook nog eens bij miljoenen mensen daar een erg nederig bestaan hebben.

China heeft zo'n 8.2 ton CO₂-uitstoot per inwoner
Nederland zo'n 8.42 ton CO₂-uitstoot per inwoner

Bron:
https://worldpopulationre...rbon-footprint-by-country

Hier nog een bron met de uitstoot per inwoner:
https://www.worldeconomic...ronment/Carbon-Emissions/

Doe mij dan maar de VVD, waar ook de mensen nog wat inspraak hebben over de omgeving en waar niet complete gebieden worden verwoest door chemisch afval. Waar in de Mekong River 7 Hydro dammen worden gebouwd waardoor gebieden zo groot als Nederland droog liggen en om de haverklap weer overspoelen.

Hier wordt het wel redelijk uitgelegd:
https://www.youtube.com/watch?v=R24ihv5JUeU


https://2017-2021.state.g...nmental-abuses/index.html
https://geopolitique.eu/e...ed-in-the-past-few-years/
https://www.youtube.com/watch?v=bLFYChw5c0Y
Argantonis @RobertPeterson18 juni 2023 08:14
Ok, China komt tegenwoordig kennelijk in de buurt van Nederland. En? Dus? Waarom dan nog steeds naar China wijzen terwijl ze nu pas een beetje in de buurt komen?

Gifstoffen is een heel ander verhaal. Ook geen goed iets, maar het verandert niet het hele klimaat. Ik vind het beleid van China niet goed, daar gaat het helemaal niet om. Maar je moet echt niet doen dat wij het beter doen.

En wat maakt het uit dat veel mensen daar een nederiger bestaan hebben? Je zegt alleen maar dat het merendeel van de mensen daar dus wél veel minder uitstoot dan 'wij'.
TheVivaldi @Argantonis18 juni 2023 10:03
Ok, China komt tegenwoordig kennelijk in de buurt van Nederland. En? Dus? Waarom dan nog steeds naar China wijzen terwijl ze nu pas een beetje in de buurt komen?
Omdat een groot deel van onze producten uit China komt? Als een groot deel uit België zou komen en België (heel) vervuilend zou zijn, dan zou er naar België worden gewezen, dus het is niet een China-hetze of zo.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:45]

Argantonis @TheVivaldi18 juni 2023 11:27
Vreemde verklaring. Dat zou juist reden moet zijn om eens hand in eigen boezem te steken, want China is (of was) inderdaad het fabriekje van de wereld. Dat is echt niet de reden dat mensen steeds China de schuld geven, in tegendeel, dat stukje negeert men liever.
RobertPeterson @Argantonis18 juni 2023 14:16
De reden dat mensen naar China wijzen is omdat het een land is met een niet bestaand milieubeleid wat grote delen van hun eigen land, omliggende landen en de oceaan vervuild.

Dat jij hier dan doet alsof het een land is dat alles goed voor elkaar heeft, al snel klimaatneutraal kan zijn en het beter voor elkaar heeft dan ons door hun politieke stelsel is gewoon schandalig.
En wat maakt het uit dat veel mensen daar een nederiger bestaan hebben? Je zegt alleen maar dat het merendeel van de mensen daar dus wél veel minder uitstoot dan 'wij'.
We hebben het toch over uitstoot per capita? Als een groot gedeelte van de bevolking nederig leeft, staat de andere gedeelte disproportioneel veel uit.
Gifstoffen is een heel ander verhaal. Ook geen goed iets, maar het verandert niet het hele klimaat. Ik vind het beleid van China niet goed, daar gaat het helemaal niet om. Maar je moet echt niet doen dat wij het beter doen.
Gifstoffen tast juist het klimaat aan, het tast daar lokaal het klimaat dusdanig aan dat hele gebieden onbewoonbaar worden. Daarnaast wat denk je dat gifstoffen doen als ze in de luchtkomen? Denk je dat permanente smog goed is voor het klimaat?

Je moet echt niet doen alsof wij het beter doen?

Wij doen het beter, kijk naar de 3M fabriek in de Oosterschelde. Dat dat nu zo’n schandaal is met grote consequenties is een goed iets. Dat betekende dat we een functionerende democratie en rechtsstaat hebben.

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 22 juli 2024 13:45]

Argantonis @RobertPeterson18 juni 2023 15:41
We doen het beter qua rechtsstaat en gifstoffen, maar nee gifstoffen zijn ABSOLUUT niet gelijk te stellen aan klimaatverandering.

> Bedenk daar ook nog eens bij miljoenen mensen daar een erg nederig bestaan hebben.

Jij bent degene die met dit argument aankomt. Voor China wil je kennelijk alleen naar de extreme vervuilers kijken, maar die heb je in Nederland net zo goed. Ook in Nederland is er wel een verschil tussen iemand die alles met de fiets doet en iemand die 2 keer per maand voor zaken vliegt. Het is sowieso irrelevant, ik noemde dat alleen maar omdat jij ermee kwam dat daar een hoop mensen een nederig bestaan hebben.
RobertPeterson @Argantonis18 juni 2023 16:18
maar nee gifstoffen zijn ABSOLUUT niet gelijk te stellen aan klimaatverandering.
Volgens mij praten we langs elkaar heen. Ik stel dat het dumpen van chemicaliën in de natuur een directe invloed heeft op de natuur en klimaat. Ook het verwaarlozen van hun land, droogleggen van grote gebieden heeft directe invloed.

Stel Brazilië kapt het Amazone gebied, dat heeft directe invloed op het klimaat zowel lokaal als wereldwijd. Jij doet nu net alsof alleen broeikasgassen klimaatverandering veroorzaken maar het echte probleem is veel complexer. Bijv het aantasten van de koraalriffen heeft een gigantische impact op de biodiversiteit, maar zelfs opname van CO2 (niet direct maar door de zeegrassen etc)

Mooi dat je je dat zo stellig, zelfs met hoofdletters durft te beweren..

Maar ook chemicaliën heeft directe invloed op het klimaat.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.5b00226

En zo zijn er nog honderden onderzoeken.
Jij bent degene die met dit argument aankomt
Nee jij bent de gene die zei dat Chinezen gemiddeld een VEEL mindere uitstoot van co2 hebben per inwoner.

Als ik dan zeg dat dat niet zo is, en dat heel veel Chinezen een veel nederiger bestaan kennen dan wij is dat toch direct relevant voor jou standpunt?

Stel alle Chinezen hadden net zo ruim gewoond als ons? Dan was hun uitstoot toch vele malen hoger geweest dan wat het nu is.

Wat ik er mee wil zeggen is dat de gemiddelde Chinees hier niet verantwoordelijk voor is. Maar juist de grotere uitstotende en de industrie dus niet de gemiddelde burger.
Voor China wil je kennelijk alleen naar de extreme vervuilers kijken
Waar heb je het over?
Some12 17 juni 2023 12:26
Zier er mooi uit, maar camera eiland had van mij wel vierkant mogen zijn en meer afgerond.

Nou als je er mainline Linux op kon draaien zou ik er eentje aanschaffen…* (ben geen fan van Android)

* Whatsapp support moet er dan ook op zitten om dit ding dan daily te kunnen maken. (Wachten op Digital Markets Act)
beerse @Some1217 juni 2023 18:48
Om te beginnen: Ja, fairphone toestellen kunnen linux draaien. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de fairphones de zelfde alternatieve operating systemen kunnen draaien als hun voorgangers ook deden, voor zover die operatingsystemen nog wel actief worden onderhouden natuurlijk.

Dat je geen fan bent van android is een uitdaging. De meeste toestellen en ook de meeste alternative operating systemen zijn gebaseerd op android. En android gebruikt intern een linux kernel en daar omheen een software zet toegesneden op de beschikbare hardware en gebruikers interface. Formeel gezien is het android-linux wat deze toestellen draaien.

Voor jou informatie Linux is een heel breed begrip maar in de regel is linux alleen maar de kernel. Daar komt nog best veel software omheen. Het pakket aan software dat het voor een pc een werkbaar geheel maakt noemen we in de regel Gnu-Linux wat het een unix-achtige omgeving maakt. De diverse distributies maken daar weer hun eigen smaak van met nog meer 'standaard software' en 'standaard instellingen'. Als je dat bedoelt met 'mainline linux' dan moet ik je teleurstellen: dat zijn de linux implementaties voor telefoons in de regel niet. De gnu-programma set zal je in de regel zelf moeten toevoegen.
Some12 @beerse18 juni 2023 14:40
Dat klopt. Maar ik heb een Pinephone voor de lol en dat draait fantastisch met PostmarketOS/Mobian, tot je gaat kijken naar de hardware snelheid en de kwaliteit van de camera.

Er is inmiddels al een flink “GNU/Linux” ecosysteem rond die open systemen, inclusief adaptive GUI apps en shells.

Neem deze video:
https://youtu.be/wOmRMg546UY
choogen @Some1217 juni 2023 16:43
Op de Fairphone 4 kan bijv. wel Ubuntu Touch worden geïnstalleerd: https://devices.ubuntu-touch.io/device/fp4/ Hopelijk kan dat bij de FP 5 straks ook.
geerttttt @Some1217 juni 2023 13:05
Mainline Linux en dan verwacht je ook nog een nuttige telefoon te hebben ? Een iPhone is ook niet wat?
Some12 @geerttttt18 juni 2023 14:51
Bellen, berichten sturen, email, Firefox en LibreOffice, RSS-lezer, foto’s en video schieten en bekijken, PDFs lezen, weer checken, navigeren, calender bijhouden, notities maken, rekenmachine, radio luisteren, file management… Kan mijn Pinephone allemaal gewoon, hoor…

De rest kan je nog via webapps doen.
geerttttt @Some1218 juni 2023 19:04
Internet bankieren zonder reader? Contactloos betalen? Iets casten naar een apparaat? WhatsApp? Telegram? Netflix kijken? Spotify? Ik gok het meeste niet.
Some12 @geerttttt19 juni 2023 07:50
Tikkies zullen dan even moeten wachten op een reader, inderdaad.

Er is wat ontwikkeling rondom het Google casten van je gehele desktop naar een Chromecast: https://github.com/Rafostar/gnome-shell-extension-cast-to-tv

Wat betreft Telegram: Paper Plane staat op planning om een adaptive UI te krijgen. De app: https://github.com/paper-plane-developers/paper-plane

Netflix en Spotify werkt gewoon via Firefox, naast dat Spotify wel een niet-adaptive Linux client heeft: https://flathub.org/apps/com.spotify.Client

PS: ik heb Whatsapp overigens wel werkende gekregen in een Android emulator. Maar dan heb je geen system integration en draai je gewoon Android in een window via een container. Niet bepaald optimaal…
PS2: https://waydro.id/

[Reactie gewijzigd door Some12 op 22 juli 2024 13:45]

Oon 17 juni 2023 11:47
Het idee van Fairphone is leuk, maar de specs en het ontwerp lopen nog altijd flink achter op andere fabrikanten, dus je moet er echt voor gaan om de missie die ze hebben. Tot dat ooit verandert snap ik zelf niet waarom iemand deze telefoons zou kopen, want goedkoop zijn ze ook echt niet, en verantwoord materialen verzamelen is niet mijn verantwoordelijkheid als consument.
AlphaWierie @Oon17 juni 2023 11:49
De vraag is vooral of de mainstream consument al die specs nodig hebben. Vrijwel alle jongeren gebruiken hun telefoon alleen voor Tiktok/Snapchat/Insta en hebben vooral behoefte aan een betere camera. Het maakt hun echt niet uit of er een nieuwste Snapdragon in zit.
Oon @AlphaWierie17 juni 2023 11:52
Ikzelf gebruik mijn telefoon tegenwoordig eigenlijk alleen voor foto's en om te bellen/whatsappen, dus ik ben het er zeker mee eens dat de nieuwste CPU niet voor iedereen nodig is. Aan de andere kant zijn er veel mensen die tegenwoordig op hun telefoon gamen, en dan is het juist wel weer belangrijk.

Maar de mensen die zich hier niet druk om maken zullen een goedkope plastic Samsung kopen en niet 500 euro uitgeven voor een 'eerlijke' telefoon. Ze zijn gewoon erg duur voor wat ze bieden.
lowfi @Oon17 juni 2023 12:02
Voor foto's heb je ook baat bij een goede soc. Image processing (ML) etc gebeurt veel al daarmee.
Oon @lowfi17 juni 2023 13:17
Ja, daarom heb ik voor een telefoon met een fatsoenlijke camera gekozen en ben ik ver weggebleven van Samsung en Apple. Ik vind die overbewerkte rommel niks, als ik mijn foto's wil bewerken doe ik dat zelf wel. Al die ML/AI foto's die zo uit die telefoons komen rollen vind ik echt lelijk.
Jeroenneman @Oon17 juni 2023 17:49
Ben wel benieuwd dan.
_Pussycat_ @Oon17 juni 2023 15:14
Ik vind plastic eigenlijk heel goed en ben blij dat mijn S21 van plastic is. Lichter dan glas, breekt niet, en het zit toch achter een hoesje.
jbhc @Oon18 juni 2023 09:54
Eigenlijk zijn al die andere fabrikanten veel te goedkoop.
k995 @AlphaWierie17 juni 2023 12:12
Niet enkel jongeren hoor, hoeveel gamen er op hun smartphone echt zware spelletjes? Zal heel beperkte groep zijn. Smartphone sec's hebben bereikt wat desktop cpu's al jaren hebben: een low/mid end is meer dan genoeg voor 95% van de gebruikers.
Kiswum
@k99517 juni 2023 13:35
Het zal je verbazen hoeveel kracht een kinderspel zoals Brawl Stars nodig heeft. Daarnaast is opslag en werkgeheugen nog wel erg belangrijk. 64GB zit bijvoorbeeld erg snel vol met enkele foto's, video's en games.

Ik verwacht dat je naast opslag, werkgeheugen en een goede camera, ook een mid-range processor wel belangrijk om te hebben op een smartphone die je ongeveer 5 jaar wil blijven gebruiken.
k995 @Kiswum17 juni 2023 13:54
On a samsung A33 (sub 300euro phone) that game gets 70-90fps
old screen 90hz decent battery and camera 128gb

Gets 5 years of updates. That's really all most people need, more expensive just gives you either small incremental upgrades or to brag.
TheVivaldi @Kiswum17 juni 2023 17:10
Het zal je verbazen hoeveel kracht een kinderspel zoals Brawl Stars nodig heeft.
Dus daarom dat gamingsmartphones vooral populair zijn in Azië? Als gaming op smartphones hier zo belangrijk was, waarom zijn de verkopen en beschikbaarheid van gamingsmartphones in Europa en Noord-Amerika dan zo laag?
lamme23 @Kiswum19 juni 2023 15:39
Het zal je verbazen hoeveel kracht een kinderspel zoals Brawl Stars nodig heeft.
Op mijn vier jaar oude Oppo Reno2Z loopt het anders prima. Specs nodig voor de meeste spelletjes zijn echt niet zo hoog.

Enige reden om dit apparaat te vervangen is dat ik geen securityupdates meer kan krijgen. Dat zou met de Fairphone dus beter moeten zijn.

PS: "kinderspel"... :(
RoelRoel @Oon17 juni 2023 12:29
Behalve een goede camera of niet ga je daar toch niks van merken. Telefoon zijn al een tijdje uitontwikkeld. Nog meer pixels of nog meer hertz gaat geen normaal mens iets van merken of profijt hebben. Een verwisselbare accu daarintegen is iets wat vroeger normaal was en eigenlijk vrij onacceptabel is dat dat niet meer de standaard is.
Oon @RoelRoel17 juni 2023 13:27
Maar mijn hele punt is dus ook niet dat de performance beter moet, maar de prijs omlaag.
Waarom zou ik in godsnaam 500 euro betalen als een Motorola van 250 euro precies hetzelfde voelt maar netter is afgewerkt en langer meegaat omdat die beter gebouwd zijn?
RoelRoel @Oon17 juni 2023 13:31
Omdat je onderdelen relatief goedkoop kunt vervangen dus er veel langer mee kunt doen (in theorie).
ChillinR @Oon17 juni 2023 16:23
De gedachte van de fairphone, naast repareerbaarheid / upgradebaarheid, is dat de grondstoffen en productie zo milieu- en mensvriendelijk mogelijk moeten. Oftewel zoveel mogelijk slaafvrije arbeid en een net loon voor de arbeiders.

Dat kost geld, ook omdat ze zo ongeveer de enige smartphonefabrikant zijn die dat zo doen, dus ze hebben geen schaalvoordelen. Dat ze dat schaalvoordeel niet hebben, daar heb je als consument weinig mee te schaften, maar het is in ieder geval een deel van de verklaring.

Of je de arbeids- en milieuomstandigheden belangrijk genoeg vindt is persoonlijk.

Ik heb een Fairphone overwogen maar niet gekocht. Uiteindelijk gekozen voor een Google Pixel (maar dan met GrapheneOS), omdat de telefoon niet aan mijn eisen voldeed. Het belangrijkste is dat ik juist goede foto's wilde kunnen maken, en dat lukt met een fairphone niet zo goed.

Verder: Gaat de motorola daadwerkelijk langer mee? Het minder rigide zijn van een modulaire telefoon helpt bij vallen juist om de energie van de impact beter op te vangen zonder breken. En de batterij verwisselen zal waarschijnlijk een stuk lastiger zijn (en duurder als je het laat doen). Bij de fairphone zou ik me kunnen voorstellen dat hij na verloop van tijd hier en daar wat speling zou kunnen gaan vertonen, waardoor je piepende/krakende plasticgeluidjes zou kunnen gaan horen. Geen idee of dat het geval is.

[Reactie gewijzigd door ChillinR op 22 juli 2024 13:45]

TheVivaldi @Oon17 juni 2023 17:12
Motorola langer mee in welke zin? Als er íemand een slechte naam heeft wat betreft beveiligingsupdates dan is het Motorola wel. Dus op softwaregebied gaan ze zeker niet langer mee. Tenzij je bereid bent om een custom rom of ander OS te installeren, maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
Oon @TheVivaldi17 juni 2023 17:21
Bouwkwaliteit. Software is inderdaad jammer, maar ik heb Motorola's van inmiddels 7 jaar oud die (tot kort geleden) altijd intensief gebruikt zijn en het nog prima doen :)
Sjorsjeje @Oon17 juni 2023 13:14
En verantwoord consumeren, is dat wél je verantwoordelijkheid als consument?

Jij gaat inderdaad niet over de wijze waarop bedrijven materialen verzamelen. Maar je gaat er wel over of je die bedrijven betaalt voor hun werkwijze.
Oon @Sjorsjeje17 juni 2023 13:16
Nee. Het hele idee dat je als consument enige verantwoordelijkheid hebt is er enkel en alleen zodat 'onverantwoordelijke' bedrijven meer geld kunnen verdienen.

Ik vind het belachelijk dat je als consument een schuldgevoel aangepraat krijgt omdat je voor de goedkoopste optie kiest, want zelfs al zouden miljoenen mensen hier actief daarmee bezig zijn, dan nog heeft het nagenoeg geen impact t.o.v. de industrie in landen als China die zich daar helemaal niks van aantrekt.
Sjorsjeje @Oon17 juni 2023 13:18
Ik zie het meer als én én. Je hebt meestal gewoon een keuze. En bij die keuzevrijheid komt de verantwoordelijkheid om het juiste te doen.
Oon @Sjorsjeje17 juni 2023 13:25
Als jij je die verantwoordelijkheid aan wil laten praten door grote bedrijven die niet willen investeren in schonere productieprocessen dan moet je dat natuurlijk helemaal zelf weten.
Ikzelf heb door de inflatie (die voor een groot deel tot winstverhoging van diezelfde bedrijven waar jij extra geld aan betaalt heeft geleid) even niet het geld om 500 euro uit te geven voor een telefoon die, op de USP na, maar de helft waard is.

Mocht de wereldwijde economische situatie ooit positiever worden dan vind ik het echt niet erg om een beetje op te letten met wat ik koop, maar op het moment ga ik gewoon voor de optie die de beste bouwkwaliteit en performance voor de laagste prijs heeft. Niet iedereen zit in een situatie waar ze geld over hebben om de verantwoordelijkheid van CEO's over te nemen :).
Sjorsjeje @Oon17 juni 2023 14:11
Als jij je die verantwoordelijkheid aan wil laten praten door grote bedrijven die niet willen investeren in schonere productieprocessen dan moet je dat natuurlijk helemaal zelf weten.
Dit begrijp ik niet helemaal. Want het zijn toch niet de vervuilers die me aanpraten dat ik voor een Fairphone moet gaan?

Ik ga voor een Fairphone, omdat ik geloof in die beweging, en omdat de Samsungs en Apples iets goedkoop aanbieden waarvan we later of elders de rekening krijgen. En omdat ik weet dat we een paar jaar geleden nog wonderen zagen in dingen die de Fairphone nu kan, dus we praten ons onze "kwaliteitsbehoefte" zelf aan.

En tuurlijk, bewegen naar een betere wereld is niet alleen mijn verantwoordelijkheid, politiek en bedrijfsleven hebben ook een verantwoordelijkheid. Maar het is wel óók mijn verantwoordelijkheid. En die politiek en bedrijfsleven volgen doorgaans het sentiment, de vraag en het draagvlak in de samenleving, dus als individu heb je wel degelijk invloed. Op jezelf, op elkaar en op organisaties. Het is gewoon aan ieder om te kijken welke verbeterstap je binnen je eigen mogelijkheden kunt zetten.
Sjorsjeje @Oon17 juni 2023 13:21
En bedrijven merken het echt wel als miljoenen mensen hun uitgavenpatroon veranderen. Daarnaast koerst China gewoon af op klimaatneutraal in 2060.

Nu, wat zie jij wél als jouw verantwoordelijkheid als consument?
kakanox @Oon17 juni 2023 13:48
Natuurlijk is dat wel je verantwoordelijkheid. Net als vele anderen neem je die niet, maar da's een ander verhaal.
Alxndr
17 juni 2023 12:07
Geen dual sim meer?! Dat is een deal breaker voor mij, of zou ie ook een esim krijgen?

Zonder 3.5mm jack wil ik nog wel proberen te leven maar een tweede SIM heb ik gewoon nodig. Alle andere functies en de prijs interesseren me niet, ik koop Fairphones uit principe.

Toch hoop ik wel dat de camera en vingerafdrukscanner beter worden, want die in m'n 3(+) zijn bijna onwerkbaar en over de 4 hoor ik ook wat kritiek.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 13:45]

- peter - @Alxndr17 juni 2023 12:08
Misschien een esim? Dat is tegenwoordig wel de trend. Dus dan heb je dual sim maar dan met 1 fysieke sim en een esim.
Alxndr
@- peter -17 juni 2023 12:09
Ja, dat bedacht ik me ook nadat ik op plaats reactie klikte. Nu ik er meer over denk lijkt me dat eigenlijk wel heel waarschijnlijk toch?
paoper @Alxndr18 juni 2023 08:01
FP4 heeft al sim + esim. Prima afdoende, ik had zelfs haast verwacht dat telefoons misschien helemaal van de fysieke sim af gaan stappen.
punthoofd @- peter -17 juni 2023 13:30
vast wel, fp4 ook nl.
GekkePrutser
18 juni 2023 00:50
Wat is dat derde gat naast de bovenste camera eigenlijk? Het ziet er uit als een zwart rondje.
UPPERKEES
@GekkePrutser18 juni 2023 08:36
Staat in de tekst, TOF sensor.
GekkePrutser
@UPPERKEES18 juni 2023 08:48
Waar zie je dat in de tekst dan?

Maar bedankt!
UPPERKEES
@GekkePrutser18 juni 2023 09:38
Oh sorry, dat staat in de tekst van het Android Authority artikel waar Tweakers een TL;DR van heeft gemaakt. Maar de FP4 heeft hetzelfde ontwerp, daar 1 is lens ook een TOF sensor.
Verwijderd 17 juni 2023 12:22
deze heeft zeker weer geen headphone jack?

onmisbare feature voor mij hoor. moet er gewoon op zitten.
Just3 @Verwijderd18 juni 2023 13:59
Lijkt er niet op... Erg jammer dat ze niets gedaan lijken te hebben met de kritiek op het weglaten van de 3,5mm audio jack bij de Fairphone 4.
Alxndr
@Verwijderd17 juni 2023 12:52
Lijkt er niet op en had ik ook al niet verwacht, waar ik me meer zorgen om maak is het missen van een tweede simkaart slot, maar dan maar aan de eSIM?
iqcgubon @Verwijderd19 juni 2023 06:57
Same. Dat wordt dus een Zenfone 10 of Xperia 5 V als mijn Galaxy Note 9 het opgeeft. (Maar dat ding lijkt onverwoest- en onvermoeibaar).
Autisme_tech 17 juni 2023 15:56
Het is wel fijn dat alle andere telefoon fabrikanten ook verplicht worden om fair te worden, vaak is de batterij de grootste boosdoener om een nieuwe telefoon te moeten aanschaffen maar straks kunnen we die weer makkelijk zelf vervangen zoals het voorheen ook kon. Dan kan ik weer vele jaren doen met een telefoon want zoveel spannends gebeurt er toch niet meer op die markt
beerse @Autisme_tech17 juni 2023 18:52
FairPhone wil praktisch gezien ook een voorbeeld organisatie zijn voor de andere fabrikanten: Het kan allemaal wel netjes en eerlijk, als je maar wilt.

Misschien wel een beetje zoals het in de USA met auto fabrikanten ging in de jaren '1970 - 1977 of zo': De overheid in californie zei dat auto's zuiniger moesten zijn (en misschien nog een paar regeltjes). De grote fabrikanten zeiden dat het niet kon. Toen bleek dat Volvo het al deed konden de grote fabrikanten daar niet meer om heen. Een dergelijk voorbeeld wil FairPhone ook zijn naar de telefoon fabrikanten.
Gamefan Gaming 17 juni 2023 17:38
Het jammere aan deze telefoons is alleen dat ze niet voldoen aan mijn eisen, terwijl ze ook nog heel duur zijn.

Ik ga niet zomaar meer dan 500 euro voor een telefoon betalen, en al helemaal niet voor een telefoon die geen goede specificaties biedt.
devices @Gamefan Gaming17 juni 2023 19:46
De specs maken mij niet zo veel uit, maar voor die prijs kan ik het echt niet betalen. Voor mij is het alternatief niet een iPhone of Pixel, maar bijvoorbeeld een Poco X5. Dat is minder dan de helft.
- peter - 17 juni 2023 11:40
Leuk, die trend van doorzichtige modellen. Ben benieuwd naar de specs en prijs.

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