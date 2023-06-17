Renders tonen eerste beelden van Fairphone 5 met cameragat in scherm

Je kan je dus hooguit schuldig voelen voor je stemgedrag, want dat is in de praktijk (als niet-politicus) de enige invloed die je hebt
Onwaar.
Op de eerste plaats is stemmen een grote optelsom van allerlei afwegingen, die voor een ieder zelf met zwaartepunten af te wegen zijn (een Stemwijzer kan hierbij helpen).
Er zijn echter meer bewezen
manieren om invloed te hebben.
Door een Fairphone te kopen, bewijs je dat er markt is voor (waar precies voor, is even lastig te omschrijven omdat ze diverse idealen nastreven: 1) eerlijke prijs voor duurzame grondstoffen (dit zijn er eigenlijk 2 want goed voor mens en milieu) 2) makkelijk te openen en repareren 3) lange softwareondersteuning.) Ik denk dat dankzij Fairphone, iFixit, en mensen als Rossman überhaupt er interesse is voor deze recente EU wetgeving. Zonder leiders is een right to repair movement niets. Door te leiden middels voorbeeld hoe het wel
moet, zet je de toon van de muziek.
Ook kun je contact opnemen met een politicus over het probleem. Je kunt een review schrijven. Je kunt bijdragen aan de community. Je kunt erover schrijven als journalist zijnde (bijvoorbeeld Arnoud Wokke schrijft hier al sinds jaar en dag over). En je kunt er ook je beroep van maken, zoals mijn vrouw heeft gedaan.
Ik ben het trouwens wel met je eens dat wetgeving erover helpt, en inderdaad waarschijnlijk de beste manier (beter dan de markt het maar laten oplossen) maar het is niet de enige. Ook geen wondermiddel. Zonder handhaving heb je niets aan wetgeving. Zie de AVG of de fietsers in de stad die zich niet aan de verkeersregels houden.
De verantwoording ligt bij de maatschappij, die zou moeten sturen naar regulering. Een individuele consument hoeft zich niet schuldig te voelen voor die ene vliegreis waarbij er geen redelijk alternatief is of het kopen van die goedkope smartphone omdat die niet meer kan betalen.
De maatschappij, dat ben jij,
Die alternatieven zijn er wel. We hebben de postduif, de email, de video conference call, we hebben VR en AR, we hebben allerlei transportmiddelen. Dat je naar Mexico of Japan met het vliegtuig gaat, dat snap ik (al is het de vraag: is het echt nodig
). Binnen de EU zijn die subsidies eigenlijk belachelijk onnodig. Die zouden naar het treinennetwerk moeten vloeien, om dat meer populair te maken. Want het is veel duurzamer. Ook dat laat Fairphone zien, door dmv transport per trein de boel naar Nederlands warenhuis te verschepen
ehhh... traineren?
En dat je met struisvogelpolitiek je niet meer schuldig voelt, het feit dat je er toch in een edit op moet reageren geeft al aan: het blijft knagen, heh?
weet je waarom? Omdat je er toch een klein beetje verantwoordelijk voor bent. Niet zoveel als iemand die 100x per jaar vliegt hoor, dat niet. Maar als jij van Amsterdam naar Parijs of Londen vliegt, ja dan ben je wel onderdeel van het probleem, ja. De EU kan hier trouwens ook nog wat van leren met hun maandelijkse Straatsburg poppenkast. Ik ben trouwens ook niet roomser dan de paus, ik maak ook fouten mbt duurzaamheid. Laten we proberen te leren van onze fouten.
Overigens is er eind van het jaar een feestje mbt het 10-jarig bestaan van Fairphone. Dan zullen ze de Fairphone 5 ook wel aankondigen (al weet ik van niets).