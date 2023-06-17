Renders tonen eerste beelden van Fairphone 5 met cameragat in scherm

Er zijn voor het eerst renders verschenen van de Fairphone 5. De grootste zichtbare verandering is dat er nu een cameragat boven in het scherm zit, terwijl de camera van de vorige telefoon vastzat aan een druppelvormige inkeping.

Behalve de bovenste, is ook de onderste rand om de telefoon verkleind ten opzichte van de Fairphone 4, valt op te maken uit de gelekte renders die Android Authority in handen kreeg. Een andere verandering is dat de cameraflitsmodule niet langer ovaal is, maar in plaats daarvan de vorm heeft van een cirkel. Voor de rest lijken er op visueel vlak weinig veranderingen in het camera-eiland te zitten.

Verder zijn de posities van de micro-sd- en simkaartgleuven verschoven naar boven en valt te zien dat de Fairphone 5 in drie verschillende kleuren uitgebracht gaat worden: zwart, lichtblauw en transparant. Net als voorheen blijkt dat ook dit toestel makkelijk vervangbare onderdelen en een verwisselbare accu krijgt. Naast de renders zijn er nog geen specificaties bekend, zoals de grootte van het scherm of het type processor.

De Fairphone 5 wordt de opvolger van de Fairphone 4 uit 2021. De toestellen van de Nederlandse smartphonefabrikant zijn zo gemaakt dat ze gemakkelijk te repareren zijn en het bedrijf legt veel nadruk op het beperken van de milieu-impact, onder andere door gerecyclede materialen te gebruiken. Het doel is om te laten zien dat de productie van smartphones eerlijker kan en dat gebruikers langer met een telefoon kunnen doen.

De gelekte Fairphone 5-renders. De laatste afbeelding is van de Fairphone 4, ter vergelijking.