Renders tonen Fairphone 4 zonder 3,5mm-jack

Nieuwe renders van de Fairphone 4 tonen dat de nieuwe telefoon van de Nederlandse smartphonemaker geen 3,5mm-jack heeft. Wel zou het toestel beschikken over een metalen frame en verwisselbare accu, meldt WinFuture.

Het metalen frame wijkt van alle eerdere Fairphone-modellen, die een volledig kunststof ontwerp hebben. De verwisselbare accu is een kenmerkend element van Fairphones tot nu toe. De vingerafdrukscanner zit nu in de Power-knop, meldt WinFuture. De Fairphone 3 heeft die aan de achterkant zitten.

Het gebrek aan 3,5mm-jack valt samen met een gerucht over draadloze oordopjes van Fairphone. Veel smartphonemakers die de 3,5mm-jack weglaten, komen vervolgens met bluetoothoordopjes. Er zijn weinig tot geen modellen van bluetoothoordopjes met verwisselbare accu, dat de levensduur van die elektronica beperkt. Dat is iets waar Fairphone juist tegen probeert te strijden. De verwisselbare accu, makkelijk te vervangen componenten en de lange software-ondersteuning moeten van Fairphones telefoons maken die minstens vijf jaar mee kunnen gaan.

Renders van de Fairphone 4, het eerste model met 5G van de fabrikant, kwamen al naar buiten via een retailer. Toen was nog niet te zien of er een 3,5mm-jack op de telefoon zou zitten. Ook is al duidelijk dat de telefoon een Qualcomm Snapdragon 750G-soc zal krijgen. Fairphone zou de telefoon later deze week willen presenteren.

Fairphone is een Nederlandse maker van smartphones die zich inzet voor een eerlijkere productie van smartphones. Behalve de focus op duurzaamheid van zijn telefoons focust de fabrikant zich ook op de leveranciers. Zo probeert Fairphone de telefoons te laten maken in fabrieken met goede arbeidsvoorwaarden en met materialen uit conflictvrije mijnen. Het doel is om te laten zien dat de productie van smartphones eerlijker kan en dat gebruikers langer met een telefoon kunnen doen.